Pardubice pokračujú v dominantných výkonoch. Kometa je na pokraji vypadnutia

Hokejisti Pardubíc zvíťazili v treťom dueli štvrťfinále play off českej extraligy na ľade Brna 4:2. Víťaz základnej časti tak vedie v sérii už 3:0 na zápasy a od postupu ho delí jediná výhra.
Kľúčovou postavou stretnutia bol český reprezentačný útočník Roman Červenka, ktorý strelil víťazný gól a pridal dve asistencie.
Obhajca majstrovského titulu sa tak môže už v pondelok rozlúčiť so sezónou.
Česká extraliga - 3. zápasy štvrťfinále play-off:
Kometa Brno - Dynamo Pardubice 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly: 33. A. Zbořil, 51. Š. Stránský - 17. Košťálek, 34. Mandát, 50. Červenka, 53. Kaut
/stav série: 0:3/