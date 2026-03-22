Pardubice pokračujú v dominantných výkonoch. Kometa je na pokraji vypadnutia

Momentka zo zápasu Pardubice - Kometa Brno (Autor: Facebook/HC Kometa Brno)
TASR|22. mar 2026 o 20:30
Tretí zápas série rozhodol Roman Červenka.

Hokejisti Pardubíc zvíťazili v treťom dueli štvrťfinále play off českej extraligy na ľade Brna 4:2. Víťaz základnej časti tak vedie v sérii už 3:0 na zápasy a od postupu ho delí jediná výhra.

Kľúčovou postavou stretnutia bol český reprezentačný útočník Roman Červenka, ktorý strelil víťazný gól a pridal dve asistencie.

Obhajca majstrovského titulu sa tak môže už v pondelok rozlúčiť so sezónou.

Česká extraliga - 3. zápasy štvrťfinále play-off:

Kometa Brno - Dynamo Pardubice 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Góly: 33. A. Zbořil, 51. Š. Stránský - 17. Košťálek, 34. Mandát, 50. Červenka, 53. Kaut

/stav série: 0:3/

