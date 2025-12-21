VIDEO: Slafkovský nekompromisnou strelou nedal brankárovi šancu. Jeho gól sa ukázal ako víťazný

Slovenskí hokejista Juraj Slafkovský pomohol Montrealu k víťazstvu nad Pittsburghom 4:0.
Slafkovský sa presadil v 17. minúte, keď v presilovej hre otvoril skóre. Slovenský útočník dostal presnú prihrávku od Colea Caufielda, ocitol sa voľný medzi kruhmi a presnou strelou prekonal Stuarta Skinnera.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského
„Dostal som puk do dobrej pozície, bol som sám v strede a preto som skúsil vystreliť a som šťastný, že to padlo dnu," povedal Slafkovský po svojom 10. góle v sezóne pre klubový web.
Montreal zabodoval naplno v treťom z uplynulých štyroch stretnutí a vo Východnej konferencii má štvrtú najlepšiu bilanciu.
V bránke Montrealu zažiaril 21-ročný Jacob Fowler, ktorý chytil 31 striel a zaznamenal prvý shutout v NHL vo svojom štvrtom zápase.
„Chytal perfektne, mal viacero výborných zákrokov. Od začiatku je dobrý, teším sa, že mal shutout," dodal Slafkovský.
Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby vyšiel opäť naprázdno a stále mu tak chýba bod na to, aby vyrovnal klubový rekord Maria Lemieuxa, ktorý nazbieral v drese „tučniakov" 1723 bodov.
Zo Slovákov sa na ľade predstavil ešte útočník Dalibor Dvorský. Do kanadského bodovania sa nezapísal, no hráči St. Louis zvíťazili na ihrisku Floridy 6:2.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
35
10
11
21
+1
2.
Šimon Nemec
New Jersey
31
7
11
18
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
35
3
8
11
+10
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
27
5
2
7
-7
5.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
6.
Erik Černák
Tampa
19
0
4
4
0
7.
Pavol Regenda
San Jose
2
2
0
2
-2
NHL - nedeľa, 21. december
Montreal Canadiens – Pittsburgh Penguins 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 17. Slafkovský (Caufield, Suzuki), 19. Beck (Gallagher, L. Hutson), 33. Josh Anderson (O. Kapanen), 58. Josh Anderson
Brankári: Fowler - Skinner, strely na bránku: 21:31
Minnesota - Edmonton 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
Góly: 4. Boldy, 11. Boldy (Q. Hughes, Zuccarello), 20. Hartman (J. Middleton, Zuccarello), 50. Tarasenko (Trenin), 59. Sturm (Tarasenko, M. Johansson) – 14. Mangiapane (Bouchard, Draisaitl), 19. McDavid (Draisaitl, Hyman)
Brankári: Gustavsson - Pickard, strely na bránku: 37:30
Ottawa - Chicago 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)
Góly: 7. Kleven (Stützle), 29. Stützle, 35. B. Tkachuk (Chabot), 42. Perron (Giroux, Zetterlund), 46. Perron (Stützle, Lycksell), 57. Zetterlund (Greig, Giroux) – 22. Michejev (Kaiser, Greene), 30. Burakovsky (Greene, Levšunov), 39. Michejev (Donato, O. Moore), 48. Lardis (Vlasic)
Brankári: Merilainen - Söderblom, strely na bránku: 40:24
Buffalo - New York Islanders 3:2 (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)
Góly: 2. Dahlin (Lyon), 29. T. Thompson (Doan, Krebs), rozh. náj. Norris – 40. Barzal (Lee, Holmström), 60. Heineman (Barzal, M. Schaefer)
Brankári: Lyon - Rittich, strely na bránku: 32:34
Florida - St. Louis 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)
Góly: 28. Greer (J. Boqvist, S. Jones), 33. Reinhart (Marchand, Bennett) – 10. Neighbours (C. Fowler, Stenberg), 22. Berggren (Bučnevič, R. Thomas), 40. Faulk (Berggren), 53. Neighbours (Stenberg, B. Schenn), 53. R. Thomas (Bučnevič, Berggren), 57. R. Thomas
Brankári: Tarasov - Hofer, strely na bránku: 29:31
Boston - Vancouver 4:5 pp a sn (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0)
Góly: 9. M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm), 30. Zacha (Zadorov, Mittelstadt), 33. Jeannot (Kastelic, Minten), 57. Peeke (Chusnutdinov, M. Geekie) – 20. Sasson (Öhgren, L. Karlsson), 25. L. Karlsson (E. Kane, Hronek), 44. L. Karlsson (Rossi), 48. Öhgren (M. Pettersson, DeBrusk), rozh. náj. Öhgren
Brankári: Swayman - Lankinen, strely na bránku: 42:22
Nashville - Toronto 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Góly: 25. Haula (Josi, Stamkos), 40. Wilsby (O'Reilly), 50. Evangelista (Skjei), 59. Stamkos (F. Forsberg), 60. C. Smith (Skjei, McCarron) – 2. N. Roy (McMann, N. Robertson), 32. Tavares (Maccelli, McCabe), 60. McMann (N. Robertson, Cowan)
Brankári: Saros - Woll, strely na bránku: 34:22
Tampa Bay - Carolina 6:4 (0:3, 3:0, 3:1)
Góly: 21. Goncalves (James, Crozier), 22. Point (D'Astous, Kučerov), 37. Finley (James, Gourde), 44. McDonagh (Holmberg, D'Astous), 47. Guentzel (Moser, Paul), 60. Guentzel (McDonagh) – 3. Robinson (Staal), 4. Blake (Ehlers, Gostisbehere), 13. Nadeau (Stankoven), 43. Svečnikov (Jankowski, Kotkaniemi)
Brankári: Vasilevskij - Kočetkov, strely na bránku: 29:22
Anaheim - Columbus 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly: 3. Granlund (Zellweger, Vatrano), 3. Trouba (Poehling, Killorn), 34. McTavish (R. Johnston), 57. Minťukov (Granlund, Gudas) – 6. Voronkov (Coyle, Werenski), 24. Marchment (Severson, Provorov), 53. Werenski (Mateychuk, K. Johnson)
Brankári: Dostál - Merzlikinš, strely na bránku: 28:26
Calgary - Vegas 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Góly: 4. Backlund (Coleman, Zary), 9. Klapka (Kuzněcov, Weegar), 16. Lomberg (Zary, Beecher), 29. Backlund (Weegar, Zary), 33. Farabee (Weegar), 60. Huberdeau – 11. R. Smith (Stone, Whitecloud), 35. Korczak (Marner, Hertl), 57. Stone (Hanifin)
Brankári: Cooley - Schmid, strely na bránku: 26:37
San Jose - Seattle 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Góly: 32. Gaudette (Chernyshov, Celebrini), 41. Graf – 27. Tolvanen, 42. R. Evans, 45. R. Lindgren (Stephenson, Gaudreau), 59. Stephenson (Tolvanen, Daccord)
Brankári: Askarov - Daccord, strely na bránku: 37:32
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: