VIDEO: Slafkovský nekompromisnou strelou nedal brankárovi šancu. Jeho gól sa ukázal ako víťazný

Slovenský hokejista Montrealu Juraj Slafkovský (v strede) oslavuje so spoluhráčmi gól.
Slovenský hokejista Montrealu Juraj Slafkovský (v strede) oslavuje so spoluhráčmi gól. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|21. dec 2025 o 07:08
ShareTweet0

Čisté konto si v bránke Montrealu pripísal Jacob Fowler.

Slovenskí hokejista Juraj Slafkovský pomohol Montrealu k víťazstvu nad Pittsburghom 4:0.

Slafkovský sa presadil v 17. minúte, keď v presilovej hre otvoril skóre. Slovenský útočník dostal presnú prihrávku od Colea Caufielda, ocitol sa voľný medzi kruhmi a presnou strelou prekonal Stuarta Skinnera.

VIDEO: Gól Juraja Slafkovského

„Dostal som puk do dobrej pozície, bol som sám v strede a preto som skúsil vystreliť a som šťastný, že to padlo dnu," povedal Slafkovský po svojom 10. góle v sezóne pre klubový web.

Montreal zabodoval naplno v treťom z uplynulých štyroch stretnutí a vo Východnej konferencii má štvrtú najlepšiu bilanciu.

V bránke Montrealu zažiaril 21-ročný Jacob Fowler, ktorý chytil 31 striel a zaznamenal prvý shutout v NHL vo svojom štvrtom zápase.

„Chytal perfektne, mal viacero výborných zákrokov. Od začiatku je dobrý, teším sa, že mal shutout," dodal Slafkovský.

Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby vyšiel opäť naprázdno a stále mu tak chýba bod na to, aby vyrovnal klubový rekord Maria Lemieuxa, ktorý nazbieral v drese „tučniakov" 1723 bodov.

Zo Slovákov sa na ľade predstavil ešte útočník Dalibor Dvorský. Do kanadského bodovania sa nezapísal, no hráči St. Louis zvíťazili na ihrisku Floridy 6:2.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

35

10

11

21

+1

2.

Šimon Nemec

New Jersey

31

7

11

18

+4

3. 

Martin Fehérváry

Washington

35

3

8

11

+10

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

27

5

2

7

-7

5.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

6.

Erik Černák

Tampa

19

0

4

4

0

7.

Pavol Regenda

San Jose

2

2

0

2

-2

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

NHL - nedeľa, 21. december

Montreal Canadiens – Pittsburgh Penguins 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 17. Slafkovský (Caufield, Suzuki), 19. Beck (Gallagher, L. Hutson), 33. Josh Anderson (O. Kapanen), 58. Josh Anderson

Brankári: Fowler - Skinner, strely na bránku: 21:31

Minnesota - Edmonton 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Góly: 4. Boldy, 11. Boldy (Q. Hughes, Zuccarello), 20. Hartman (J. Middleton, Zuccarello), 50. Tarasenko (Trenin), 59. Sturm (Tarasenko, M. Johansson) – 14. Mangiapane (Bouchard, Draisaitl), 19. McDavid (Draisaitl, Hyman)

Brankári: Gustavsson - Pickard, strely na bránku: 37:30

Ottawa - Chicago 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)

Góly: 7. Kleven (Stützle), 29. Stützle, 35. B. Tkachuk (Chabot), 42. Perron (Giroux, Zetterlund), 46. Perron (Stützle, Lycksell), 57. Zetterlund (Greig, Giroux) – 22. Michejev (Kaiser, Greene), 30. Burakovsky (Greene, Levšunov), 39. Michejev (Donato, O. Moore), 48. Lardis (Vlasic)

Brankári: Merilainen - Söderblom, strely na bránku: 40:24

Buffalo - New York Islanders 3:2 (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Góly: 2. Dahlin (Lyon), 29. T. Thompson (Doan, Krebs), rozh. náj. Norris – 40. Barzal (Lee, Holmström), 60. Heineman (Barzal, M. Schaefer)

Brankári: Lyon - Rittich, strely na bránku: 32:34

Florida - St. Louis 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

Góly: 28. Greer (J. Boqvist, S. Jones), 33. Reinhart (Marchand, Bennett) – 10. Neighbours (C. Fowler, Stenberg), 22. Berggren (Bučnevič, R. Thomas), 40. Faulk (Berggren), 53. Neighbours (Stenberg, B. Schenn), 53. R. Thomas (Bučnevič, Berggren), 57. R. Thomas

Brankári: Tarasov - Hofer, strely na bránku: 29:31

Boston - Vancouver 4:5 pp a sn (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0)

Góly: 9. M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm), 30. Zacha (Zadorov, Mittelstadt), 33. Jeannot (Kastelic, Minten), 57. Peeke (Chusnutdinov, M. Geekie) – 20. Sasson (Öhgren, L. Karlsson), 25. L. Karlsson (E. Kane, Hronek), 44. L. Karlsson (Rossi), 48. Öhgren (M. Pettersson, DeBrusk), rozh. náj. Öhgren

Brankári: Swayman - Lankinen, strely na bránku: 42:22

Nashville - Toronto 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Góly: 25. Haula (Josi, Stamkos), 40. Wilsby (O'Reilly), 50. Evangelista (Skjei), 59. Stamkos (F. Forsberg), 60. C. Smith (Skjei, McCarron) – 2. N. Roy (McMann, N. Robertson), 32. Tavares (Maccelli, McCabe), 60. McMann (N. Robertson, Cowan)

Brankári: Saros - Woll, strely na bránku: 34:22

Tampa Bay - Carolina 6:4 (0:3, 3:0, 3:1)

Góly: 21. Goncalves (James, Crozier), 22. Point (D'Astous, Kučerov), 37. Finley (James, Gourde), 44. McDonagh (Holmberg, D'Astous), 47. Guentzel (Moser, Paul), 60. Guentzel (McDonagh) – 3. Robinson (Staal), 4. Blake (Ehlers, Gostisbehere), 13. Nadeau (Stankoven), 43. Svečnikov (Jankowski, Kotkaniemi)

Brankári: Vasilevskij - Kočetkov, strely na bránku: 29:22

Anaheim - Columbus 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Góly: 3. Granlund (Zellweger, Vatrano), 3. Trouba (Poehling, Killorn), 34. McTavish (R. Johnston), 57. Minťukov (Granlund, Gudas) – 6. Voronkov (Coyle, Werenski), 24. Marchment (Severson, Provorov), 53. Werenski (Mateychuk, K. Johnson)

Brankári: Dostál - Merzlikinš, strely na bránku: 28:26

Calgary - Vegas 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Góly: 4. Backlund (Coleman, Zary), 9. Klapka (Kuzněcov, Weegar), 16. Lomberg (Zary, Beecher), 29. Backlund (Weegar, Zary), 33. Farabee (Weegar), 60. Huberdeau – 11. R. Smith (Stone, Whitecloud), 35. Korczak (Marner, Hertl), 57. Stone (Hanifin)

Brankári: Cooley - Schmid, strely na bránku: 26:37

San Jose - Seattle 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Góly: 32. Gaudette (Chernyshov, Celebrini), 41. Graf – 27. Tolvanen, 42. R. Evans, 45. R. Lindgren (Stephenson, Gaudreau), 59. Stephenson (Tolvanen, Daccord)

Brankári: Askarov - Daccord, strely na bránku: 37:32

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Slovenský hokejista Montrealu Juraj Slafkovský (v strede) oslavuje so spoluhráčmi gól.
Slovenský hokejista Montrealu Juraj Slafkovský (v strede) oslavuje so spoluhráčmi gól.
VIDEO: Slafkovský nekompromisnou strelou nedal brankárovi šancu. Jeho gól sa ukázal ako víťazný
dnes 07:08
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Slafkovský nekompromisnou strelou nedal brankárovi šancu. Jeho gól sa ukázal ako víťazný