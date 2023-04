Kelemen strelil prvý gól v NHL! Puk dotlačil za brankára, vykúpal ho v snehu

NEW YORK. Útočník Tomáš Tatar bodoval v zápase zámorskej NHL medzi New Jersey a Chicagom. Devils pomohol k výhre 6:3.

“Bojujeme o výhodu domáceho prostredia a to je v play off veľká vec. V prvej tretine sme strácali veľa pukov, robili sme chyby, ale potom sa to zlepšilo a odohrali sme dobrý zápas,” povedal podľa nhl.com útočníl Devils Timo Meier.

Kelemen vyslal až šesť striel na bránku

V akcii sme videli aj obrancu Erika Černáka. Pri výhre 5:0 nad New Yorkom Islanders odohral 18 minút a 28 sekúnd, zaznamenal plusový bod, dve trestné minúty, strelu na bránku, päť bodyčekov a tri bloky.

Jeho Tampa Bay si vďaka dnešnej výhre zaistila účasť vo vyraďovacích bojoch. V prvom kole narazia vlaňajší finalisti na Toronto.

“Postup do play off nám dodá sebavedomie. Hráme dobre v posledných zápasoch, musíme v tom pokračovať a preniesť si to aj do bojov o Stanley Cup,” povedal brankár Lightning Andrej Vasilevskij.