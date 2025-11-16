Pospíšil rozhodol o víťazstve Komety. Hudáček opäť asistoval, je tretím najproduktívnejším

Libor Hudáček
Libor Hudáček (Autor: X/Tipsport extraliga)
TASR|16. nov 2025 o 20:03
ShareTweet0

Skóroval aj Dávid Gríger.

PRAHA. Slovenský hokejový útočník Dávid Gríger prispel jedným gólom k výhre BK Mladá Boleslav v nedeľňajšom zápase 23. kola českej ligy nad Libercom 2:0.

Na gól do prázdnej bránky päť sekúnd pred koncom duelu mu prihral krajan Adam Jánošík.

Kristián Pospíšil rozhodol víťazným gólom o triumfe Komety Brnom nad prvý Třincom 4:3 a pripísal si aj jednu asistenciu. Presný zásah zaznamenal aj jeho spoluhráč Andrej Kollár.

Dve asistencie mal ich protihráč Libor Hudáček, ktorý je s 22 bodmi (9+13) tretí najproduktívnejší hráč súťaže.

Česká extraliga - 23. kolo

HC VERVA Litvínov - HC Dynamo Pardubice 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)

Góly: 3. Pištěk - 42. Červenka, 45. Stránský, 46. Košťálek, 60. Kondelík

HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Góly: 33. Beránek - 4. Klíma, 14. Konečný, 21. Mendel, 50. Robins, 58. Klíma

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Góly: 16. Rekonen, 60. Gríger (Jánošík)

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 5:6 (1:3, 2:1, 2:2)

Góly: 8. V. Petman (Holešinský), 21. Simon, 23. Strnad, 54. M. Petman, 56. Měchura - 2. Kousal, 12. Kousal, 18. Kousal, 25. Hrabík, 45. Vitouch, 47. Hyka

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Góly: 3. Kollár, 32. Zábranský (Pospíšil), 36. Zohorna (Ďaloga), 54. Pospíšil - 23. Nestrašil (Daňo), 24. Kurovský (Hudáček), 56. Flynn (Hudáček)

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Libor Hudáček
    Libor Hudáček
    Pospíšil rozhodol o víťazstve Komety. Hudáček opäť asistoval, je tretím najproduktívnejším
    dnes 20:03
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Pospíšil rozhodol o víťazstve Komety. Hudáček opäť asistoval, je tretím najproduktívnejším