Tatar zažiaril. Dal gól a blafákom rozhodol nájazdy

NEW YORK. Tomáš Tatar bol strojcom víťazstva New Jersey Devils vo vyrovnanom zápase proti Anaheimu. Domáce tribúny rozjasal až dvakrát.

Pre Arizonu Coyotes sú Boston Bruins z dlhodobého hľadiska najhorším možným súperom. Potvrdilo sa to i v sobotu, "kojoti" padli po výsledku 2:3.

Tisíci zápas v NHL odohral bek Detroitu Red Wings Marc Staal a stal sa posledným z bratskej trojice, ktorý to dokázal. On ani jeho spoluhráči nenašli recept na brankára Jacoba Markströma, ktorý vychytal deviatu nulu v sezóne.

/ Tomáš Tatar (New Jersey) odohral 15 minút a 37 sekúnd. Strelil gól a rozhodol samostatné nájazdy. Raz vystrelil na bránu a pridal bodyček/





Ottawa - Chicago 3:6 (2:0, 1:4, 0:2)

Góly: 4. C. Brown (Formenton), 15. Chabot, 36. N. Paul (Zub, J. Brown) – 21. J. Toews (P. Kane), 23. J. Toews (P. Kane, E. Gustafsson), 30. C. Jones (S. Jones, Hagel), 36. Lafferty (McCabe, R. Carpenter), 49. C. Jones (Dach, McCabe), 51. D. Strome (S. Jones, P. Kane)

Brankári: Forsberg 22/28 - Fleury 20/23