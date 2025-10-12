Hudáček mal výrazný podiel na ďalšom víťazstve. Třinec je nový líder českej ligy

PRAHA. Hokejisti Třinca sú po nedeľnom 14. kole novým lídrom českej najvyššej súťaže. Aj zásluhou gólu a asistencie slovenského reprezentanta Libora Hudáčka zvíťazili na ľade Olomouca 5:3.
Oceliari vystriedali na čele tabuľky České Budějovice, tie prehrali na ľade pražskej Sparty 2:4, jeden gól hostí dal ďalší Slovák Matej Kašlík.
Darilo sa aj Samuelovi Kňažkovi. Dvadsaťtriročný obranca otvoril skóre domáceho zápasu proti Karlovým Varom v presilovej hre, jeho Vítkovice napokon zdolali súpera zo západu Čiech 3:0.
Pre Karlove Vary to bola štvrtá prehra po sebe, Vítkovice si naopak pripísali tretí triumf v sérii.
Siedmu prehru po sebe zaknihoval Litvínov, kapitán Vervy Matúš Sukeľ a jeho spoluhráč František Gajdoš asistovali na prvý gól domácich.
Tí však prehrali s Brnom 2:5 a naďalej sú poslední so sedembodovou stratou na predposledné Kladno. Kometa naopak poskočila na 2. miesto a má rovnako 29 bodov ako Třinec.
Česká extraliga - 14. kolo
HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Gól: 27. Šimek
HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)
Góly: 19. Orsava (KUSKO), 31. Plášek, 57. Cosgrove (KUSKO) – 4., 25. a 44 Kurovský (na prvý HUDÁČEK, na druhý KOCH), 17. Adámek, 19. HUDÁČEK
Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 53. Kevin Klíma, 62. Pour – 19. Sedlák
/S. Škorvánek ochytal za domácich celý zápas/
HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)
Góly: 8. Koblasa (GAJDOŠ, SUKEĽ), 59. Pištěk – 26., 29. a 60. Flek, 22. a 39. Š. Stránský (na druhý ĎALOGA)
/M. Tomek ochytal za domácich celý zápas/
HC Sparta Praha - Motor České Budějovice 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Góly: 4. a 39. Špaček, 9. Dzierkals, 59. Řepík - 20. Ordoš, 50. KAŠLÍK
HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 13. KŇAŽKO, 37. Nellis, 60. Maciaš
BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 2:1 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 36. a rozh. nájazd Rekonen – 41. Ojamäki