Pospíšil v predĺžení rozjasal Brno, Čajkovič nájazdovým hrdinom Litvínova

Slovenskí hokejisti Patrik Koch a Libor Hudáček sa podieľali gólmi na víťazstve Třinca nad Spartou Praha 5:3 v dueli 41. kola českej extraligy. „Oceliari“ sa posunuli na priebežné druhé miesto, no tretia Plzeň odohrala o dva zápasy menej.
Spomedzi Slovákov sa najprv presadil obranca Koch, ktorý na začiatku druhej tretiny vrátil Třincu vedenie. Hudáček následne v tej istej časti hry zvýšil na 4:2. V drese domácich bodoval aj ďalší Slovák Miloš Roman, keď prihral na druhý gól Martina Růžičku v dueli.
Pardubice potvrdili víťazstvo 2:1 nad Libercom až v samostatných nájazdoch, pričom rozhodujúci pokus premenil Roman Červenka. Líder súťaže má na čele aktuálne sedembodový náskok pred Třincom.
Posledný Litvínov zvíťazil na ľade štvrtých Karlových Varov 4:3 po samostatných nájazdoch.
Vydarený zápas zažil v drese Litvínova Slovák Maxim Čajkovič. Ten najprv po prihrávke krajana Matúša Sukeľa vyrovnal na 2:2 a v nájazdoch premenil rozhodujúci pokus.
Gól s prívlastkom víťazný si pripísal aj slovenský hráč Komety Brno Kristián Pospíšil, ktorý najprv prihral Andrejovi Kollárovi na gól a v predĺžení sám rozhodol o výhre 3:2 nad Mladou Boleslavou.
Spomedzi Slovákov sa presadil aj Róbert Lantoši. Hráč Českých Budějovíc prispel dvoma gólmi k triumfu 5:1 nad Hradcom Králové.
Česká extraliga - 41. kolo:
HC Energie Karlove Vary - HC Verva Litvínov 3:4 pp a sn (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0)
Góly: 11. Tomek (MINÁRIK), 18. Beránek, 52. Jiskra - 22. Jurčík, 34. ČAJKOVIČ (SUKEĽ), 59. Holström, rozh. nájazd ČAJKOVIČ
Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)
Góly: 15. Wylie, 20. Vigneault, 22. Robins, 32. Robins, 41. Procházka, 43. Ojamäki, 45. Marcel, 51. Robins - 30. Macias
HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 4. T. Zohorna, 33. KOLLÁR (POSPÍŠIL), 64. POSPÍŠIL - 19. JÁNOŠÍK, 39. Fořt (GRÍGER)
Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly: 7. Bulíř, 17. LANTOŠI, 39. Vála, 40. Olesen, 52. LANTOŠI - 26. Perret
HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 2:1 pp a sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 9. Tourigny, rozh. nájazd Červenka - 46. Ahac
HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Góly: 11. Kovařčík, 15. Růžička, 24. KOCH, 37. HUDÁČEK, 57. Růžička (ROMAN) - 16. Hrabík, 17. Chlapík, 43. Shore