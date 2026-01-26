VIDEO: Slovenská spolupráca v Sudbury funguje. Chovan opäť skóroval a bol hviezdou

Slovenský hokejista Ján Chovan prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Sudbury nad Rouyn-Noranda 4:3 po predĺžení v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej súťaže OHL.
Chovan skóroval v štvrtom zápase za sebou a tri stretnutia dokázal jeho tím vyhrať. Po 38 dueloch má na konte už 13 gólov a 17 asistencií. Proti Rouyn-Noranda ho vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu.
VIDEO: Gól Chovana
Štvrtýkrát od príchodu do zámoria skóroval aj jeho spoluhráč a krajan Adam Nemec, ktorý má po ôsmich štartoch 10 bodov (4+6). Asistenciu si pripísal Jakub Chromiak a jeho Niagara vyhrala nad Bramptonom 4:3 po predĺžení.
VIDEO: Gól Nemca
V inej kanadskej juniorke QMJHL mal na konte gólovú prihrávku Samuel Kupec, ktorého Cape Breton nestačil na Charlottetown (3:4 psn).
Prehre nezabránil ani Andreas Straka, ktorý mal asistenciu, no jeho Quebec podľahol Monctonu (2:6).