VIDEO: Slovenská spolupráca v Sudbury funguje. Chovan opäť skóroval a bol hviezdou

Ján Chovan
Ján Chovan (Autor: Facebook/Sudbury Wolves)
Sportnet, TASR|26. jan 2026 o 09:33
Presadil sa v štvrtom zápase za sebou a tri stretnutia dokázal jeho tím vyhrať.

Slovenský hokejista Ján Chovan prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Sudbury nad Rouyn-Noranda 4:3 po predĺžení v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej súťaže OHL.

Chovan skóroval v štvrtom zápase za sebou a tri stretnutia dokázal jeho tím vyhrať. Po 38 dueloch má na konte už 13 gólov a 17 asistencií. Proti Rouyn-Noranda ho vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu.

VIDEO: Gól Chovana

Štvrtýkrát od príchodu do zámoria skóroval aj jeho spoluhráč a krajan Adam Nemec, ktorý má po ôsmich štartoch 10 bodov (4+6). Asistenciu si pripísal Jakub Chromiak a jeho Niagara vyhrala nad Bramptonom 4:3 po predĺžení.

VIDEO: Gól Nemca

V inej kanadskej juniorke QMJHL mal na konte gólovú prihrávku Samuel Kupec, ktorého Cape Breton nestačil na Charlottetown (3:4 psn).

Prehre nezabránil ani Andreas Straka, ktorý mal asistenciu, no jeho Quebec podľahol Monctonu (2:6).

