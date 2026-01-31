VIDEO: Jedinečný zápas v Kanade. Konfrontácia štyroch Slovákov neušla pozornosti domácich

Slovenská štvorica v zápase Kingstonu so Sudbury.
Slovenská štvorica v zápase Kingstonu so Sudbury. (Autor: X/Kingston Frontenacs)
31. jan 2026 o 08:49
Alex Mišiak si pripísal gól a asistenciu.

Alex Mišiak, Tomáš Pobežal, Ján Chovan a Adam Nemec sa stretli v jednom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL.

Z víťazstva sa radovali prví dvaja menovaní, keď Kingston Frontenacs zdolal Sudbury Wolves 3:2.

Víťazný gól strelil práve Alex Mišiak päť minút pred koncom tretej tretiny. Zároveň si v prvej časti hry pripísal aj asistenciu.

VIDEO: Zostrih zápasu Kingston - Sudbury

V drese hostí vyrovnával priebežný stav Ján Chovan, keď sa presadil v presilovej hre.

Bohatá slovenská konfrontácia neunikla ani pozornosti domáceho tímu, ktorý zverejnil fotku štyroch Slovákov na svojich sociálnych sieťach.

    VIDEO: Jedinečný zápas v Kanade. Konfrontácia štyroch Slovákov neušla pozornosti domácich
    dnes 08:49
