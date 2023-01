Zvolen dobyl Bratislavu a je na čele, kapitáni v Bystrici nedohrali

Michal Chovan (kapitán HC Košice): "Dôležité body pre nás. Čakali sme, že to nebude ľahké, lebo vieme, aké mužstvo majú Nové Zámky a ako hrajú. Sme radi, že sme to zvládli. Pomohli nám presilovky v prvej tretine. Išli sme až do konca, bojovali sme jeden za druhého a to bolo dôležité."

Dan Ceman (tréner HC Košice): "Páčil sa mi prístup nášho mužstva v zápase. Prišli sme o náskok 3:1, ale kontrolovali sme všetky aspekty hry. Príčina bola v tom, že sme stratili energiu a Nové Zámky naskočili do zápasu. Dôležité bolo to, ako sme nastúpili do tretej tretiny. Máme za sebou náročné obdobie, keď sme strávili tri dni v hoteli (v Bratislave počas Winter Games), do toho aj cestovanie."

Gergely Majoross (tréner HC Mikron Nové Zámky): "Dnes sme sa veľmi dobre vrátili do zápasu, to bolo pozitívne. Košice si však zaslúžili zvíťaziť. Cítil som z nášho tímu energiu a myslím si, že ideme správnym smerom."

Richard Ondrušek (útočník HC Mikron Nové Zámky): "Každá prehra mrzí. Do ďalšieho zápasu (v piatok doma proti Banskej Bystrici) pôjdeme s cieľom zvíťaziť a stiahnuť manko na Košice."