Pobežal je vo výbornej forme, opäť sa dokázal presadiť. Skóroval aj Zvolenský

Slovenský hokejový útočník Tobias Zvolenský naštartoval gólom svoj tím Soo Greyhounds za víťazstvom 5:0 proti Niagara IceDogs v kanadskej juniorskej súťaži OHL.
Strelecky sa presadil aj jeho krajan Tomáš Pobežal v drese Kingstonu Frontenacs, ten však nezabránil prehre na ľade Flint Firebirds 1:4.
Rovnakým výsledkom prehral Brampton Steelheads, za ktorý si v dueli proti Barrie Colts pripísal asistenciu Matej Stankoven.
Osemnástu gólovú prihrávku v sezóne zaznamenal vo WHL útočník Tobias Tomík v drese Vancouveru Giants proti Wenatchee Wild (2:1).
Okrem toho mal v štatistikách aj sedem trestných minút po tom, čo absolvoval pästný súboj s Brandonom Osborneom.