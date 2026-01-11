Pobežal je vo výbornej forme, opäť sa dokázal presadiť. Skóroval aj Zvolenský

Tomáš Pobežal oslavuje gól.
Tomáš Pobežal oslavuje gól. (Autor: X/Kingston Frontenancs)
TASR|11. jan 2026 o 08:46
Asistenciu si pripísali Matej Stankoven a Tobias Tomík.

Slovenský hokejový útočník Tobias Zvolenský naštartoval gólom svoj tím Soo Greyhounds za víťazstvom 5:0 proti Niagara IceDogs v kanadskej juniorskej súťaži OHL.

Strelecky sa presadil aj jeho krajan Tomáš Pobežal v drese Kingstonu Frontenacs, ten však nezabránil prehre na ľade Flint Firebirds 1:4.

Rovnakým výsledkom prehral Brampton Steelheads, za ktorý si v dueli proti Barrie Colts pripísal asistenciu Matej Stankoven.

Osemnástu gólovú prihrávku v sezóne zaznamenal vo WHL útočník Tobias Tomík v drese Vancouveru Giants proti Wenatchee Wild (2:1).

Okrem toho mal v štatistikách aj sedem trestných minút po tom, čo absolvoval pästný súboj s Brandonom Osborneom.

OHL

