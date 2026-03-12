VIDEO: Chromiakovi prialo šťastie. V AHL si dovolil fintu pomedzi nohy

Sportnet|12. mar 2026 o 08:41
Slovenský útočník strelil 20. gól v sezóne.

V nočných zápasoch AHL sa bodovo presadili viacerí slovenskí hokejisti. Najvýraznejšie o sebe dal vedieť Martin Chromiak, ktorý dosiahol ďalší míľnik sezóny.

Dvadsaťtriročný útočník skóroval už dvadsiatykrát v aktuálnom ročníku na farme Los Angeles a k presnému zásahu pridal aj plusový bod v hodnotení účasti na ľade.

Chromiak zvyšoval v prvej tretine na 2:0 pre Ontario efektným zakončením pomedzi nohy, ku gólu mu prispel teč protihráča.

Ontario ale nakoniec prehralo 4:3 po samostatných nájazdoch s Coloradom Eagles, za ktoré nastúpil ďalší Slovák Maroš Jedlička.

Chromiak má po 56 odohraných dueloch na konte už 42 kanadských bodov.

VIDEO: Zostrih zápasu Ontario - Colorado

Do štatistík sa zapísal aj Juraj Pekarčík. Slovenský útočník asistoval pri jednom z gólov Springfield Thunderbirds, ktorí však napokon podľahli Providence Bruins 2:3 po predĺžení.

Pekarčík tak rozšíril svoju sezónnu bilanciu na 28 bodov za sedem gólov a 21 asistencií v 55 stretnutiach.

Obranca Jozef Viliam Kmec si pripísal plusový bod pri divokej výhre Henderson Silver Knights, ktorí zdolali Tucson Roadrunners 7:6 po predĺžení.

Hartford s Adamom Sýkorom podľahol Clevelandu Monsters 2:3. Slovenský útočník inkasoval menší trest za podrazenie a duel ukončil s mínusovým bodom.

Rovnaké hodnotenie mal aj Martin Mišiak pri prehre Rockford IceHogs 1:2 s Milwaukee Admirals.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    dnes 08:41
