VIDEO: Chromiakovi prialo šťastie. V AHL si dovolil fintu pomedzi nohy

V nočných zápasoch AHL sa bodovo presadili viacerí slovenskí hokejisti. Najvýraznejšie o sebe dal vedieť Martin Chromiak, ktorý dosiahol ďalší míľnik sezóny.
Dvadsaťtriročný útočník skóroval už dvadsiatykrát v aktuálnom ročníku na farme Los Angeles a k presnému zásahu pridal aj plusový bod v hodnotení účasti na ľade.
Chromiak zvyšoval v prvej tretine na 2:0 pre Ontario efektným zakončením pomedzi nohy, ku gólu mu prispel teč protihráča.
Ontario ale nakoniec prehralo 4:3 po samostatných nájazdoch s Coloradom Eagles, za ktoré nastúpil ďalší Slovák Maroš Jedlička.
Chromiak má po 56 odohraných dueloch na konte už 42 kanadských bodov.
VIDEO: Zostrih zápasu Ontario - Colorado
Do štatistík sa zapísal aj Juraj Pekarčík. Slovenský útočník asistoval pri jednom z gólov Springfield Thunderbirds, ktorí však napokon podľahli Providence Bruins 2:3 po predĺžení.
Pekarčík tak rozšíril svoju sezónnu bilanciu na 28 bodov za sedem gólov a 21 asistencií v 55 stretnutiach.
Obranca Jozef Viliam Kmec si pripísal plusový bod pri divokej výhre Henderson Silver Knights, ktorí zdolali Tucson Roadrunners 7:6 po predĺžení.
Hartford s Adamom Sýkorom podľahol Clevelandu Monsters 2:3. Slovenský útočník inkasoval menší trest za podrazenie a duel ukončil s mínusovým bodom.
Rovnaké hodnotenie mal aj Martin Mišiak pri prehre Rockford IceHogs 1:2 s Milwaukee Admirals.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: