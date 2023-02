Fanúšikovia opäť vypískali Slovan, na Spiši zažiaril v nájazdoch Réway

Domáci išli do vedenia už v 80. sekunde, keď sa presadil Daniil Fominych, no to bolo z ich strany všetko. V drese hostí úspešne debutoval útočník Jakub Nespala, ktorý v 3. minúte premiérovým extraligovým gólom vyrovnával na 1:1.

Nikita Chlystov, Dante Salituro a Aurel Nauš pridali ďalšie góly hostí, ktorí sa postarali o najväčšie prekvapenie 40. kola.