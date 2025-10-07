Slafkovský začína svoju štvrtú sezónu, titul obhajuje Florida. Kde sledovať zápasy NHL?

Juraj Slafkovský oslavuje gól.
Sportnet|7. okt 2025 o 10:00
Od tejto sezóny sa v Európe mení spôsob, akým môžu fanúšikovia sledovať zápasy NHL.

BRATISLAVA. Najlepšia hokejová liga sveta je späť. V noci z utorka na stredu odštartuje nová sezóna NHL 2025/26.

Sezónu odštartuje súboj obhajcov Stanleyho pohára z Floridy proti Chicagu Blackhawks, v ďalších stretnutiach privítajú New York Rangers sokov z Pittsburghu a Los Angeles Kings hostí Colorado Avalanche.

Pred štartom základnej časti majú istotu účasti v prvom tíme piati slovenskí hokejisti - obrancovia Erik Černák (Tampa Bay), Martin Fehérváry (Washington), Šimon Nemec (New Jersey) a útočníci Juraj Slafkovský (Montreal) a Martin Pospíšil (Calgary).

Úvod sezóny však Pospíšil pre zranenie nestihne, a tak ho nahradí iný Slovák Samuel Honzek.

Streamovacia služba NHL.TV sa presúva pod platformu DAZN, ktorá tak ponúka všetky zápasy základnej časti aj play-off naživo aj zo záznamu.

Na televíznych obrazovkách zostáva hlavným partnerom súťaže v Česku a na Slovensku kanál Nova Sport, ktorý pravidelne prináša vybrané zápasy počas základnej časti aj play-off.

Jeho vysielanie je dostupné aj online prostredníctvom služby Voyo, kde si diváci môžu vychutnať prenosy s českým alebo slovenským komentárom.

Jeden zápas do týždňa, v piatok alebo sobotu v noci, vysiela aj stanica Dajto patriaca pod skupinu Markíza.

Ďalšou možnosťou sú streamy cez stávkové kancelárie, ktoré ponúkajú priame prenosy, no ich sledovanie je podmienené registráciou a aktívnym účtom.

Vybrané zápasy NHL, ako aj ten úvodný medzi Floridou a Chicagom, bude možné sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textové online prenosy.

