Nové tváre vo Washingtone. Fehérváry privíta v kabíne Čecha a Švéda

Vedenie klubu NHL Washington Capitals pokračuje v prestavbe svojho kádra. Po výmene svojho dlhoročného obrancu Johna Carlsona do Anaheimu priviedlo do tímu švédskeho zadáka Timothyho Liljegrena zo San Jose, za ktorého obetovalo voľbu v 4. kole tohtoročného draftu.
Capitals zároveň vystužili útok o českého centra Davida Kämpfa, ktorý prichádza z Vancouveru za právo výberu v 6. kole draftu 2026.
Dvadsaťšesťročný Liljegren prišiel do San Jose počas sezóny 2024/25 z Toronta. V aktuálnom ročníku odohral za Sharks 43 zápasov, v ktorých získal 11 bodov (1+10).
Na konci júna mu vyprší zmluva so sezónnym platom tri milióny dolárov a môže sa tak stať neobmedzeným voľným hráčom. V defenzíve Washingtonu bude jeho spoluhráčom slovenský obranca Martin Fehérváry.
Kämpf pôsobil uplynulé štyri sezóny v Toronte, kde sa mu však v tomto ročníku neušlo miesto v zostave.
Po štarte na farme v AHL s ním Maple Leafs nakoniec rozviazali kontrakt a ako voľný hráč sa upísal Vancouveru, kde odohral 38 stretnutí s bilanciou dva góly a štyri asistencie.
Canucks tesne pred uzávierkou výmen vytrejdovali okrem českého reprezentanta a účastníka ZOH 2026 aj nemeckého útočníka Lukasa Reichela, ktorý zamieril do Bostonu. Dostali za neho voľbu v 6. kole tohtoročného draftu, informoval web TSN.ca.
