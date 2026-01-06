Bol úspešný hráč, tréner aj funkcionár. Zomrel člen Siene slávy NHL

Vo veku 89 rokov zomrel Bob Pulford, ktorý pôsobil v NHL dlhé roky ako hráč, tréner a funkcionár. O úmrtí člena Siene slávy informovala v pondelok s odvolaním sa na rodinu asociácia bývalých hráčov NHL.
Pulford strávil drvivú väčšinu kariéry v Toronte, s ktorým v 60. rokoch vyhral štyrikrát Stanleyho pohár.
Po štrnástich sezónach v drese Maple Leafs bol v roku 1970 vymenený do Los Angeles, kde o dva roky neskôr ukončil kariéru. V NHL rodák z Ontaria odohral celkovo 1168 zápasov a pripísal si 694 bodov.
Okamžite po skončení hráčskej kariéry sa stal Pulford trénerom Kings a viedol ich päť rokov. V roku 1977 odišiel do Chicaga, kde tri desaťročia do roku 2007 pôsobil vo vedení. Zastával úlohy generálneho manažéra či seniorského viceprezidenta pre hokejové záležitosti, štyrikrát sa tiež posunul na trénerskú lavičku.
Pulford bol tiež prvým prezidentom hráčskej asociácie, z ktorej sa neskôr stala dnešná NHLPA. Do Siene slávy bol uvedený v roku 1991.