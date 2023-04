Zápas sledovala návšteva sezóny, postup do finále sa však odkladá

Jarrod Skalde, tréner Vlci Žilina: "Dnes to bol súboj defenzív. Mali sme veľa striel, šancí na skórovanie, ale ich obrana hrala dobre. Zablokovala množstvo striel a vtedy je dôležité, ako zahrá útok.

Žiar chcel dnes vyhrať viac. Hrali siedmy eliminačný zápas, už v tejto situácii boli a hrali, akoby celá sezóna závisela od výsledku tohto zápasu. My sme hrali s vedomím ďalšej šance, chalani bojovali, ale Žiar bojoval ešte o čosi viac a bol za to odmenený."

Ján Šimko, tréner HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: "Mimoriadne obetavý výkon všetkých chlapcov, podložený neskutočne kvalitným výkonom brankára Petríka, nás doviedol k víťazstvu.

V tretej tretine sme sa dostali pod tlak aj sériou vylúčení a akoby nás to ešte viac zomklo v defenzíve a obetavosti. Pre nás to bol play off zápas, založený na obetavosti, súdržnosti, vynikajúcom výkone brankára. Bolo to ubojované víťazstvo."