Žilina zvládla aj druhý zápas semifinále, Žiar bojoval až do konca

Jarrod Skalde, tréner Vlci Žilina: "Kontrolovali sme väčšinu zápasu, mali sme viac gólových šancí a puk na hokejkách. Dobre sme bránili a podržal nás brankár Tomáš Tomek, no bol to tímový defenzívny výkon. Potrebovali sme vyhrať takýto zápas, viesť 1:0 a potom to potvrdiť gólom do prázdnej bránky. Každý hráč sa podieľal na víťazstve a všetci hrali naozaj dobre. Je pekné byť vo vedení 2:0 v sérii, atmosféra je úžasná, hráči to cítia, tú energiu v budove. V Žiari to bude nové prostredie, ale musíme bojovať."

Ján Šimko, tréner HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: "Chalani si opäť zaslúžia absolutórium, aký charakter a srdiečko ukázali v dnešnom zápase. Každý jeden si siahol na dno svojich síl a počnúc brankárom, končiac posledným hráčom, každý odbojoval tento zápas. Klobúk dolu. Žilina si domáce zápasy uhrala. Teraz trošku dostaneme priestor na regeneráciu, oddych a pevne verím, že my takisto vstúpime do domácich zápasov tým, že ich zvládneme. Chceme sa do Žiliny ešte vrátiť."

