Zomrela jedna z kľúčových postáv Vítkovíc pri titule. Jeho vnuk je majstrom sveta

Vladimír Stránský vhadzuje čestné buly v roku 2018 s vnukom Šimonom Stránským. (Autor: hc-vitkovice.cz)
ČTK|17. mar 2026 o 10:11
Vo veku 78 rokov v pondelok zomrel bývalý hokejový útočník Vladimír Stránský, jedna z kľúčových postáv Vítkovíc pri zisku československého majstrovského titulu v roku 1981. Informoval o tom web ostravského klubu.

V najvyššej súťaži odohral Stránský 403 zápasov, strelil 139 gólov a pridal 82 asistencií. Vítkovice neskôr tiež trénoval.

V extralige si zahral aj jeho syn Darek, mladší Vladan reprezentoval Austráliu. Vnuk Matěj Stránský je majstrom sveta z roku 2024, Šimon Stránský vlani získal extraligový titul s Kometou Brno.

Česko

Matej Kašlík
