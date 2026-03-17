Zomrela jedna z kľúčových postáv Vítkovíc pri titule. Jeho vnuk je majstrom sveta

Vo veku 78 rokov v pondelok zomrel bývalý hokejový útočník Vladimír Stránský, jedna z kľúčových postáv Vítkovíc pri zisku československého majstrovského titulu v roku 1981. Informoval o tom web ostravského klubu.
V najvyššej súťaži odohral Stránský 403 zápasov, strelil 139 gólov a pridal 82 asistencií. Vítkovice neskôr tiež trénoval.
V extralige si zahral aj jeho syn Darek, mladší Vladan reprezentoval Austráliu. Vnuk Matěj Stránský je majstrom sveta z roku 2024, Šimon Stránský vlani získal extraligový titul s Kometou Brno.