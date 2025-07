Országh začína novú éru. Ramsay však v tíme ostáva a mal by pomôcť aj na ZOH

Országh prevzal národný tím po kanadskom koučovi na najbližšie tri roky. Premiéru však absolvoval už v máji na svetovom šampionáte v Štokholme. Slovákom sa nepodarilo postúpiť do štvrťfinále a obsadili konečné 11. miesto.

Šéf zväzu Miroslav Šatan však uviedol, že doterajší tréner Craig Ramsay bude naďalej súčasťou tímu a mal by pomôcť Slovensku aj na ZOH v Miláne.

„Dohoda sa rodila rýchlo. Boli sme v situácii, kedy Vlado zodpovedne prebral kormidlo keď sme mali výpadok, bola to teda logická a očakávaná voľba. Craiga pri jeho nástupe všetci spochybňovali, ale to že vydržal osem rokov, sa ukázalo ako dobrá voľna.

V apríli na zápasy proti Nemecku viedol reprezentáciu iba dočasne, no stav kanadského kouča sa nezlepšil. Sedemdesiatštyriročnému Kanaďanovi vypršala zmluva na konci sezóny.

Ale začína sa éra so slovenským trénerom, pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať vedeniu Banskej Bystrice, že ho uvoľnia pre potreby reprezentácie a uprednostnili slovenský záujem pred klubovým,“ povedal Šatan.

Spoluprácu s Ramsaym bližšie nešpecifikoval, ale naznačil ako by mohla vyzerať. „Chceme aby bol súčasťou aj na ZOH. Chceme ho maximálne využiť, chceme, aby prišiel aj na decembrový Kaufland Cup. A to by bola správna bodka."