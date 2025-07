Na prvom tréningu mali hráči vyvalené oči. Craig Ramsay presvedčil Slovákov, aby sa nebáli

BRATISLAVA. Mnohým pripomínal charizmatického kapitána Picarda z vesmírneho sci-fi Star Trek. Keď pred ôsmimi rokmi prišiel na Slovensko, niektorí experti prijali jeho angažovanie s nedôverou a dávkou skepsy. Pochybnosti sa však postupne rozplynuli. Kanaďan Craig Ramsay viedol slovenskú hokejovú reprezentáciu v rekordných 150 zápasoch. Ďalší už zrejme nepridá. Od utorka je jasné, že 74-ročný trénerský veterán nebude pokračovať na slovenskej striedačke. Nahradí ho Vladimír Országh, ktorý zaskočil za Kanaďana už na majstrovstvách sveta 2025 vo Švédsku a Dánsku.

Slovensko? Poďme do toho! Leto 2017. Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan oznámil meno nového trénera. Kto do čerta je Craig Ramsay? čudovali sa fanúšikovia. Rodák z Westonu odohral v NHL vyše tisíc zápasov a neskôr pokračoval v kariére ako tréner. V role asistenta oslavoval s Tampou Bay zisk Stanleyho pohára, no aj tak bol na Slovensku pomerne neznámou hokejovou persónou. „Pamätám si deň, keď mi Miro Šatan zatelefonoval s ponukou viesť slovenskú hokejovú reprezentáciu. Hovor trval asi 45 minút a ponuka ma šokovala. V tom čase som si užíval dôchodok na Floride, hrával som golf a myslel som si, že už som s hokejom skončil. Boli sme u švagra, o telefonáte som povedal iba jemu. Aj na druhý deň to vedel okrem mňa iba on. Bola sobota a Miro mal znovu volať v nedeľu, či to beriem. Vtedy som si naozaj myslel, že odmietnem. Ale keď som to povedal manželke, ona sestre, tá ďalším ľuďom, potom som už od všetkých počúval - poďme do toho!“ spomínal v Kanaďan v rozhovore pre JOJ Šport.

Craig Ramsay ako Jánošík. Špeciálne fotenie pre denník SME sa uskutočnilo pred MS 2019. (Autor: SME - JOZEF JAKUBČO)

Na Slovensku ho privítalo pekné počasie a lacné pivo. „Skvelá krajina,“ pomyslel si. O niekoľko dní však prišiel stret s hokejovou realitou. „Prvý zraz sme mali v Žiline. Po anglicky vedelo iba zopár hráčov, niektorí nerozumeli nič. Povedal som si au. Keď prichádzali do NHL Rusi, mali s angličtinou problémy, ale Európania anglicky vedeli. Toto ma zaskočilo. Videl som, že hráči mali na tréningu vyvalené oči.“

Pôvodne mal prísť na Slovensko na dva-tri roky, no napokon zostal oveľa dlhšie. „Keď som rozhodoval, či mám pokračovať, manželka bola vždy za. Slovensko sa stalo pre mňa druhým domovom,“ tvrdil Ramsay. Získaj puk, podrž ho a vystreľ „Get the puck, keep the puck, shoot the puck,“ znelo jeho trénerské krédo. Slovenskí hokejisti sa tohto hesla snažili držať do bodky. „Získaj puk, podrž ho a vystreľ!“ Pri komunikácii s hráčmi stavil na diskusiu, dohodu, spoločné riešenie. Málokedy zvyšoval hlas. „Každý vie, kedy sa hnevám. Nemusím pri tom kričať. Viem, že krikom sa nič nevyrieši. Keď niekto spraví na ľade chybu, nemá zmysel na neho hulákať na striedačke. Radšej počkám a v pokoji si to s ním vydiskutujem,“ argumentoval. V roku 2019 sa konali majstrovstvá sveta na Slovensku. Tréner i jeho tím čelili veľkému očakávaniu. „Nič vám nemôžem zaručiť, len to, že v každom zápase podáme maximálny výkon,“ vravel Ramsay pred turnajom v Košiciach a Bratislave.

Slovákom unikol postup do štvrťfinále, ale herným prejavom si získali priazeň fanúšikov. Ramsay pokračoval vo svojej misii. Bronz je viac než Stanley Cup Zima 2022. Slovenská hokejová reprezentácia sa chystala na olympijský turnaj do Pekingu. Postup naň si musela vybojovať o niekoľko mesiacov skôr v kvalifikačnom turnaji v Bratislave. „Vy Slováci ste krásni ľudia. Ale nie vo všetkom sme si rozumeli od začiatku. Niekedy mi prišlo, že všetko by ste chceli hneď. A keď to nejde, rýchlo sa vzdáte. Ale tak to nefunguje. V živote ani v hokeji. Môžeme totiž stratiť tretinu, ale stále je dosť času na obrat. A keď sa to podarí, naplní vás to úžasným pocitom hrdosti,“ filozofoval kanadský kouč pred turnajom. VIDEO: Rozhovor s Craigom Ramsaym pred MS 2023

Od roku 2018 sa veľa vecí zmenilo k lepšiemu. Hráči chápu, čo od nich vyžadujem. A najmä všetci v tíme si veria. Od nováčikov, po členov realizačného tímu. Nemôžeme si však klamať, stále vieme vyrobiť bolestivé chyby. Nezvládame závery zápasov, v kritických okamihoch často faulujeme. To je náš neduh,“ dodal. Do Pekingu vzal aj hráčov z domácej extraligy bez medzinárodných skúseností, a tiež dvoch 17-ročných tínedžerov. „Veľmi by som si prial, aby skraja turnaja strelil gól mladý Juraj Slafkovský. Veľmi by mu mohol pomôcť. Je to dravý, silový útočník, ktorý sa vie dostať do šance. Prečo by nás nemohol potiahnuť aj on?“ prognózoval.

Na olympijskom turnaji doviedol Craig Ramsay slovenský tím k senzačnému bronzu. Juraj Slafkovský strelil na turnaji sedem gólov. O niekoľko mesiacov neskôr sa stal jednotkou draftu NHL. Jeho rovesník a rovnako člen bronzového olympijského tímu, obranca Šimon Nemec, nasledoval vo výbere hneď za ním. Po Jánovi Filcovi, Františkovi Hossovi a Vladimírovi Vůjtekovi bol Ramsay štvrtý kouč, ktorý získal so Slovenskom medailu na veľkom turnaji. Aj napriek evidentnej únave a vyčerpanosti si užil návrat a medailové oslavy.

Tréner Craig Ramsay na slovenskej striedačke počas zápasu proti USA na MS 2024 v hokeji. (Autor: TASR)

„Získal som s Tortonellom Stanleyho pohár, ale vyhrať bronz so Slovenskom na olympiáde bol pre mňa väčší osobný úspech. Neviem opísať, aký bol dôležitý pre moje osobné pocity. Nikdy nezabudnem na sprievod po Starom meste, stretnutia s fanúšikmi...“ vravel Kanaďan.

Porazíme každého, presviedčal hráčov „Niektorí ľudia pri jeho výbere oponovali, že kanadský tréner nepozná slovenskú mentalitu. Spomínam si na krásnu vetu, ktorú povedal Miroslav Šatan po prvom príchode do šatne v Žiline: „Jeho úloha je, aby hráči pochopili jeho profesionálnu mentalitu z NHL. Nie on našu.“ To sa Ramsaymu podarilo. Hráme ofenzívny hokej a nebojíme sa. Tréner sa snaží presvedčiť všetkých, že porazíme každého. Jeho príhovory sú skvelé. Má charizmu. To je Craig Ramsay,“ charakterizoval Kanaďana v minulosti Ján Lašák, bývalý skvelý brankár a neskôr jeden z Ramsayho asistentov v reprezentácii.

Tréneri SR podľa počtu zápasov 1. Craig Ramsay 150 (2017-2025)

150 (2017-2025) 2. Július Šupler 122 (1993 - 1996, 2006 - 2008)

122 (1993 - 1996, 2006 - 2008) 2. Ján Filc 122 (1999 - 2002, 2008 - 2010)

122 (1999 - 2002, 2008 - 2010) 4. František Hossa 103 (2002 - 2006)

103 (2002 - 2006) 5. Vladimír Vůjtek 94 (2011 - 2015)

94 (2011 - 2015) 6. Ján Šterbák 48 (1997 - 1999)

48 (1997 - 1999) 7. Zdeno Cíger 46 (2015 - 2017)

46 (2015 - 2017) 8. Glen Hanlon 33 (2010 - 2011)

„Jeho príchod na Slovensko mal podporu ľudí vo vedení, ale niektorí odborníci s tým nesúhlasili. Chceli slovenského trénera. Neverili, že zahraničný tréner môže mať pozitívny vplyv na reprezentáciu. Dokázal, že môže. Veľmi sme potrebovali zahraničného odborníka, aby nám ukázal cestu, ako pracovať. Slovenská reprezentácia sa posunula športovo, kvalitatívne i mentálne nahor,“ pridal svoj postreh Michal Handzuš.