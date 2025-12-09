Ďalší problém pre Országha? Ružička má počas olympiády hrať v Rusku

V auguste minulého roka sa do slovenskej hokejovej reprezentácie vrátili hráči, ktorí podpísali kontrakt s klubmi ruskej KHL aj po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine.
Rusko napadlo susednú krajinu vo februári 2022 a dodnes proti nej vedie dobyvačnú vojnu.
Hokejisti z KHL nastúpili na turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, kde si Slovensko vybojovalo účasť na hrách v Miláne a Cortine, aj o pol roka neskôr na svetovom šampionáte vo Švédsku.
A je možné, že nebudú chýbať ani na olympijskom turnaji vo februári budúceho roka. Ruské kluby ich však musia uvoľniť. KHL totiž nemá počas zimnej olympiády prestávku (Rusko na turnaji neštartuje, od vypuknutia vojny nehralo pre trest na žiadnom veľkom turnaji).
VIDEO: Vladimír Országh na zraze pred Kaufland Cupom
S hráčmi, ktorí pôsobia v KHL, počíta aj hlavný tréner Vladimír Országh. Ten sa viackrát vyjadril, že by ich rád videl aj na zimnej olympiáde v Taliansku.
Hoci ich chcel nominovať aj na Vianočný Kaufland Cup, ktorý sa od 10. decembra hrá v Banskej Bystrici, ruské kluby účasť Slovákov na turnaji zamietli.
„KHL má prestávku a niektorých hráčov sme si vyžiadali, dostali sme však zamietavé stanovisko," uviedol Országh s tým, že oslovil predovšetkým trojicu Martin Gernát, Adam Ružička a Christián Jaroš.
Pri otázke, či sa neobáva o to, že kluby neuvoľnia hráčov aj na prípadnú olympiádu odpovedal, že „hokejisti to majú v zmluvách, ale v Rusku nikdy neviete".
Teraz sa zdá, že minimálne s jedným hráčom nastal ďalší problém. Adam Ružička bol totiž nominovaný na zápas hviezd KHL. Útočník Spartaka Moskva by sa mal predstaviť na podujatí v ruskom Jekaterinburgu od 6. do 8. februára.
V tom termíne sa bude slovenská hokejová reprezentácia nachádzať už v Miláne a pripravovať na úvodný zápas olympijského turnaja proti Fínsku (11. február, 16:40).
Na KHL All-Star Game sa predstavia štyri výbery: KHL Ural Stars, KHL hviezdy z Ruska, KHL hviezdy do 23 rokov a zahraničné hviezdy KHL.
Práve do posledného menoslovu sa dostal aj Ružička. Na podujatí by sa mal predstaviť ako jediný Slovák.