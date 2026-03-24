Ambiciózny klub so Slovákmi mení trénera. Nové meno prichádza z olympiády

Český hokejový klub HC Vítkovice Ridera oznámil zmenu hlavného trénera. Václava Varaďu nahradí Francúz Yorick Treille.
V klube v prebiehajúcej sezóne pôsobili aj dvaja slovenskí reprezentanti, obranca Samuel Kňažko a útočník Marek Hrivík.
Varaďa skončil po nevydarenej sezóne, tím viedol od vlaňajšieho januára. Ostravania vypadli druhýkrát za sebou v predkole play-off extraligy s Karlovými Varmi. V základnej časti skončili na 11. mieste.
"Výsledky v žiadnom prípade nenaplnili naše ambície a ciele. Tie nezodpovedajú zmenám a investíciám, ktoré sme v organizácii v poslednom roku realizovali. Je to pre nás všetkých veľké sklamanie," uviedol už skôr majiteľ klubu Aleš Pavlík.
Varaďa bol vo Vítkoviciach aj športovým manažérom. Dvojnásobný majster sveta z rokov 2000 a 2005 si získal trénerské renomé v Třinci, ktorý okrem iného doviedol k trom extraligovým titulom v rade. V sezóne 2023/24 koučoval Pardubice, kde predčasne skončil už po štyroch mesiacoch.
Treille naposledy viedol francúzsku reprezentáciu na olympijských hrách v Miláne.
Jeho asistentmi budú Pavol Trnka, Radek Philipp a Luděk Krayzel. Trénerom brankárov sa stal Martin Prusek.
45-ročný Treille hrával v extralige tiež za Spartu a Chomutov. Po konci hráčskej kariéry zbieral trénerské skúsenosti v Mulhouse a potom v Servette Ženeva, kde bol najprv asistentom a od vlaňajšej sezóny hlavným koučom.