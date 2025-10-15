Vítkovice deklasovali Litvínov aj vďaka Slovákom. Tomeka vyhnali z bránky po pár minútach

Slovenský útočník Marek Hrivík v drese HC Vítkovice Ridera. (Autor: TASR)
TASR|15. okt 2025 o 20:22
Za hostí nedohral zápas kapitán Matúš Sukeľ.

Česká extraliga - predohrávka 16. kola

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 8:2 (5:1, 3:0, 0:1)

Góly: 5. Hrivík, 8. Maciaš, 9. Kalus, 10. Lednický (Hrivík), 13. Abdul, 23. Hauser, 25. Hanzl, 26. Kňažko - 18. Čajkovič, 57. Pištěk

/M. Tomek (Litvínov) chytal do 10. minúty/

OSTRAVA. Traja slovenskí hokejisti sa bodovo presadili v stredajšej predohrávke 16. kola českej extraligy medzi Vítkovicami a Litvínovom.

Domáci kapitán Marek Hrivík prispel k suverénnemu víťazstvu ostravského tímu 8:2 gólom a asistenciou, jedným presným zásahom prispel Samuel Kňažko. Za hostí skóroval Maxim Čajkovič.

Slovenský brankár v službách Litvínova Matej Tomek striedal už v 10. minúte po tom, ako inkasoval štyri góly.

Za hostí nedohral zápas kapitán Matúš Sukeľ, v 11. minúte dostal trest na 5 minút + DKZ za napadnutie.

