Dvaja Slováci si budú hľadať nový angažmán. Český klub opúšťa aj najväčšia hviezda

Vedenie českého klubu HC Olomouc potvrdilo odchod ôsmich hokejistov zo súčasného kádra. V tíme končí aj najproduktívnejší hráč tímu Peter Fridrich.
Dvadsaťpäťročný útočník by podľa neoficiálnych informácií mal odísť do Fínska.
Fridrich prišiel do Olomouca pred dvoma rokmi z Vítkovíc. V aktuálnej sezóne odohral vrátane predkola play off 55 zápasov, v ktorých strelil 21 gólov a pridal 12 asistencií. Bol aj najlepším strelcom tímu.
Spoločne s Fridrichom v klube končia obrancovia David Škůrek, Alex Rašner a útočníci Lukáš Nahodil, Renars Krastenbergs, Jakub Doktor a taktiež slovenská dvojica Silvester Kusko s Viliamom Čachom.
Už skôr Olomouc potvrdil, že pri tíme nebude pokračovať ani hlavný tréner Róbert Petrovický, ktorý by od budúcej sezóny mal prevziať České Budějovice.