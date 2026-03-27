Dvaja Slováci si budú hľadať nový angažmán. Český klub opúšťa aj najväčšia hviezda

Viliam Čacho v drese Olomouca
Viliam Čacho v drese Olomouca (Autor: HC Olomouc/Facebook)
ČTK|27. mar 2026 o 13:09
ShareTweet0

Tím už skôr opustil aj slovenský kouč Róbert Petrovický.

Vedenie českého klubu HC Olomouc potvrdilo odchod ôsmich hokejistov zo súčasného kádra. V tíme končí aj najproduktívnejší hráč tímu Peter Fridrich.

Dvadsaťpäťročný útočník by podľa neoficiálnych informácií mal odísť do Fínska.

Fridrich prišiel do Olomouca pred dvoma rokmi z Vítkovíc. V aktuálnej sezóne odohral vrátane predkola play off 55 zápasov, v ktorých strelil 21 gólov a pridal 12 asistencií. Bol aj najlepším strelcom tímu.

Spoločne s Fridrichom v klube končia obrancovia David Škůrek, Alex Rašner a útočníci Lukáš Nahodil, Renars Krastenbergs, Jakub Doktor a taktiež slovenská dvojica Silvester Kusko s Viliamom Čachom.

Už skôr Olomouc potvrdil, že pri tíme nebude pokračovať ani hlavný tréner Róbert Petrovický, ktorý by od budúcej sezóny mal prevziať České Budějovice.

Česká hokejová extraliga

    Viliam Čacho v drese Olomouca
    Viliam Čacho v drese Olomouca
    Dvaja Slováci si budú hľadať nový angažmán. Český klub opúšťa aj najväčšia hviezda
    dnes 13:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Dvaja Slováci si budú hľadať nový angažmán. Český klub opúšťa aj najväčšia hviezda