Chceli ho, aj keď je po vážnom zranení. Čacho má v českej extralige nový klub

Slovenský útočník Viliam Čacho sa stal novou posilou hokejistov Hradca Králové. S klubom uzavrel dvojročnú zmluvu.
Dvadsaťsedemročný odchovanec Trenčína pôsobil od roku 2023 v Třinci, s ktorým získal predvlani titul, a tento ročník strávil na hosťovaní v Olomouci. Mountfield HK o jeho príchode informoval v tlačovej správe.
V novom tíme sa stretne s krajanmi Stanislavom Škorvánkom, Dávidom Mudrákom a Alexom Tamášim.
"O Vila sme mali záujem už dlhší čas. Sme presvedčení, že rýchlo zapadne do nášho štýlu hry. Teraz je vo fáze rekonvalescencie po zranení, ktoré si privodil v januári, ale pevne veríme, že na prípravu na ľade v júli už bude pripravený," uviedol predseda predstavenstva a generálny manažér Hradca Králové Aleš Kmoníček.
V tomto ročníku si Čacho pripísal v 38 zápasoch 19 bodov za sedem gólov a 12 asistencií. V českej extralige má na konte 145 duelov a 48 bodov za 20 gólov a 28 prihrávok.
Na Slovensku hral účastník dvoch majstrovstiev sveta v najvyššej súťaži za Detvu, Prešov a materský Trenčín.
"Som rád, že už sa teraz Vilov prestup podarilo zrealizovať. A to aj napriek tomu, že je po vážnom zranení z vlaňajšej sezóny. Verím, že keď sa uzdraví, bude patriť medzi našich dôležitých hráčov, "vyhlásil hlavný tréner Tomáš Martinec.