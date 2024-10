VIDEO: Úchvatne prihral na víťazný gól. Slafkovský odštartoval sezónu krásnou asistenciou

Flames so svojím súperom po prvej tretine prehrávali už 1:4. Do 51. minúty však strelili štyri góly, z toho jeden Pospíšilov, a otočili stav stretnutia. To došlo do predĺženia, ktoré rozhodol Zary.

Honzek pri debute strávil na ľade 13 minút a 11 sekúnd, zaznamenal plusový bod, strelu na bránku, dva bodyčeky a blok.

Pospíšil skóroval a asistoval. Odohral 15 minút a 47 sekúnd, štatistiky si rozšíril o plusku, dve trestné minúty, dve strely na bránku, bodyček a dva bloky.

VIDEO: Asistencia Martina Pospíšila pri víťaznom góle