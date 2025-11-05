VIDEO: Okradli nás, hnevá sa Nashville. Zápas NHL rozhodol technický gól

MINNESOTA. Víťazný gól hokejistov Minnesoty v nočnom zápase NHL proti Nashvillu vzbudil rozporuplné reakcie.
Hlavný rozhodca nariadil po zakončení útočníka Marcusa Johanssona tzv. technický gól po tom, čo brankár Justus Annunen v zákroku posunul bránku.
Puk sa do nej napokon nedostal, no napriek tomu táto situácia rozhodla o víťazstve Wild 3:2.
Rozhodcovia pri posudzovaní spornej situácie uplatnili pravidlo 63.7, podľa ktorého je možné uznať gól do posunutej bránky bez ohľadu na to, či bola posunutá úmyselne alebo neúmyselne pokiaľ mal útočiaci hráč veľkú príležitosť skórovať predtým, než došlo k jej posunutiu, prípadne je zrejmé, že by sa puk dostal do bránky, ak by nebola posunutá.
VIDEO: Predĺženie zápasu Minnesota - Nashville (sporný moment v čase od 4:42)
Johanson zakončil zblízka, no trafil len bočnú konštrukciu bránky do miesta, z ktorého nebola vychýlená.
Potom puk z dorážky poslal do oblasti, v ktorej mala byť bránka. „Vôbec som nevedel, čo sa vlastne stalo. Nevedel som, či máme oslavovať alebo nie. Keď nastane takéto posunutie bránky, tak je asi správne uznať to,“ poznamenal Johansson, ktorý bodoval v šiestom zápase po sebe, čím si vytvoril osobný rekord.
Kontroverzný gól znamenal, že Wild prvýkrát v sezóne zvíťazili v dvoch zápasoch po sebe. Predators prehrali piaty duel z uplynulých šiestich.
„Nerozumiem, ako môže rozhodca stáť blízko tej situácie, tváriť sa vážne a uznať gól. Potom ešte zavolajú do Toronta a odtiaľ príde rovnaké rozhodnutie. Som v šoku. Mám pocit, že nás dnes okradli,“ hneval sa útočník Nashvillu Michael McCarron.
„Ani keby bránka nebola posunutá, neskončilo by to v nej. Podľa rozhodcu to bol gól, no ja s ním nesúhlasím. On to však videl inak. Musíme ísť ďalej,“ konštatoval tréner Nashvillu Andrew Brunette.
Hostí mohla prehra mrzieť o to viac, že už v riadnom hracom čase boli blízko k víťazstvu. Domáci útočník Steven Stamkos vyrovnal v čase, keď do konca ostávalo 0,3 sekundy.
„Pozrel som sa na hodiny asi osem sekúnd pred koncom. Opäť sme odviedli skvelú prácu v kontrole puku. Mali sme niekoľko niekoľko súbojov a jednoducho sme sa snažili vystreliť. Dostali sme peknú prihrávku a bolo pekné vidieť, že puk ide do bránky,“ konštatoval Stamkos, pre ktorého to bol prvý bod po deviatich zápasoch.
Dlhé čakanie na bod v podaní skúseného útočníka potvrdilo jeho mimoriadne slabý rozbeh do sezóny.
Oslnivo nezačal ani uplynulú sezónu 2024/2025, ktorá bola pre neho prvá v drese Nashvillu. Vtedy mal po 15 zápasoch bilanciu 4+4 a napokon sezónu zakončil s 53 bodmi (27+26) v 82 dueloch.
Pravdepodobný člen Hokejovej siene slávy v Toronte má tentoraz po 15 dueloch na konte iba dva góly a asistenciu.
Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára a trofeje Mauricea Richarda pre najlepšieho strelca základnej časti, má do konca sezóny 2027/2028 zmluvu na osem miliónov dolárov ročne.
Vzhľadom na jeho slabú produktivitu sa v zámorí špekuluje o možnej výmene, no problémom môže byť práve vysoká zmluva.
