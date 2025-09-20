VIDEO: Stankoven strelil v OHL premiérový gól. Vyhlásili ho za hviezdu zápasu

Bodoval aj Jakub Chromiak.

OTTAWA. Slovenský hokejista Matej Stankoven sa jedným gólom podieľal na víťazstve Bramptonu nad Niagarou 4:1 v nočnom zápase kanadskej juniorskej OHL. Sedemnásťročného centra vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia.

V úvodnom dueli novej sezóny OHL sa darilo aj obrancovi Jakubovi Chromiakovi, ktorý dvakrát asistoval pri výhre Kitcheneru nad Brantfordom 4:3 po predĺžení.

Prihral aj na víťazný gól a v zápase nazbieral tri plusové body. Kitchener dokázal aj jeho zásluhou otočiť skóre z 0:3.

VIDEO: Gól Stankovena v čase od 1:48

