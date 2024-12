VIDEO: Zhodili rukavice a išli na vec. Mladí Slováci pred MS trénujú aj bitku

Slováci sa tréningu zamerali na špeciálne formácie, skúšali si presilovú hru i oslabenia. "Stále to môže byť lepšie, ale myslím si, že je to fajn. Budeme to vylepšovať a do šampionátu to bude okej," povedal hráč Nitry.

"Každým dňom to je lepšie na ľade aj mimo neho, všetci sme si sadli. Som s chalanmi už veľmi dlho, poznám ich, som veľmi rád, že ma takto prijali a myslím si, že takto prijali každého mladého hráča. Nehľádame medzi tým rozdieli.

Mladší chalani majú nejaké povinnosti, ja zbieram puky po tréningu alebo upratujem šatňu," dodal Pobežal.