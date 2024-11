Oremus je rád za každé víťazstvo. Slovan vytiahol z biedy Pecararo skvelým striedaním

BRATISLAVA. Hokejistom Slovana Bratislava pomohla reprezentačná prestávka, po ktorej ukončili negatívnu sériu prehier. Na domácom ľade síce v predohrávke 20. kola Tipos extraligy proti HK Nitra stratili v závere duelu vedenie 3:1, no dvojbodový zápis "belasých" zariadil v predĺžení Liam Pecararo.

Mužstvo trénera Petra Oremusa zvíťazilo po piatich prehrách za sebou a ukončilo Nitranom šnúru štyroch výhier. "Corgoňom" sa podarilo dotiahnuť duel do predĺženia aj napriek streleckej prevahe súpera. Slovan prestrieľal Nitru v úvodnej tretine 14:7 a v prostrednej časti 17:8.

Hostí držal najmä brankár Sami Aittokallio, ktorého v druhom dejstve prekonali Austin Ortega a Jonas Ahnelöv. Zverenci trénera Andreja Kmeča reagovali zakrátko kontaktným presným zásahom Sahira Gilla, no v 47. minúte Pecararo vrátil Slovanu dvojgólový náskok. VIDEO: Zostrih zápasu HC Slovan Bratislava - HK Nitra

Nitra nezložila zbrane, o 32 sekúnd neskôr znížil Miloš Bubela a v záverečnej minúte pri hre bez brankára vyrovnal Robby Jackson. "Bol to dobrý zápas, keďže Slovan aj my sa snažíme hrať pekný hokej na prihrávky. Bolo to rýchle, hore-dolu s kombináciami, dohrávalo sa, takže všetko, čo k tomu patrí. Dotiahnuť to vonku na Slovane z 1:3 na 3:3 je fajn. Musíme však hrať 60 minút a bude to lepšie," uviedol po stretnutí Bubela. VIDEO: Andrej Kmeč hodnotí zápas

Kormidelník Nitry nebol spokojný s predvedeným výkonom: "My sme nemali dobré fázy. Slovan to mohol o dosť skôr zlomiť. Zhodou okolností nepremenili šance a my sme boli stále v zápase. Vďaka chalanom, že to chceli zvládnuť na vyrovnanie, ale úseky hry predtým mohli určiť jasný výsledok. Môžeme byť radi za bod." Rozuzlenie mohlo byť v predĺžení úplne iné. Slovan najskôr podržal Henri Kiviaho, ktorý zneškodnil samostatný únik Anthonyho Camaru.

Nitrania mali aj druhú veľkú šancu, keď sa na fínskeho brankára rútil Brett Ritchie, no výborný bekček predviedol Pecararo. Svojmu krajanovi dokázal v rozhodujúcom momente čistým spôsobom nadvihnúť hokejku a rozbehol tým rýchlu kontru. Puk stredným pásmom potiahol Ortega, posunul ho pod hokejku brániaceho Marka Auka a Pecararo sa po defenzívnom zákroku blysol aj na opačnej strane klziska. "Vedel som, že je ich útočník za mnou. Musel som rozbehnúť nohy a cítil som, že ho dokorčuľujem, keďže on musel zastaviť na modrej čiare. Hneď sme prešli do ofenzívy, ´Orti´ pekne prihral a som rád, že to tam padlo," povedal Pecararo k rozhodujúcemu momentu duelu. VIDEO: Tréner Slovana P. Oremus

V hlavnom meste to bol aj minisúboj trénerov, ktorí predošlé sezóny pôsobili bok po boku. Ešte v uplynulom ročníku bol Kmeč asistentom Oremusa na striedačke Slovana, predtým tri a pol sezóny spolupracovala dvojica v HKM Zvolen.