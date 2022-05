Gól cez celé klzisko! Obranca skóroval zo 40 metrov, brankár sa hneval

EDMONTON. Jeden z najkurióznejších gólov sezóny 2021/22 padol vo štvrtom zápase série druhého kola play off NHL medzi Edmontonom a Calgary.

Písala sa 51. minúta a Flames potrebovali vyrovnať stav stretnutia. Bolo 2:3 a hrozilo, že "olejári" vyhrajú tretí zápas po sebe.

Hráčom Calgary sa presadzovalo ťažko, no potom prišiel moment, ktorý by nečakali ani oni sami. Rasmus Andersson vo vlastnom oslabení odpálil puk z vlastného obranného pásma pri snahe súpera preniknúť do útoku.