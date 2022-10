VIDEO: Regenda prihral na gól. Zaznamenal prvý bod v NHL

NEW YORK. Slovenský útočník Pavol Regenda čakal na prvý bod v NHL do svojho tretieho zápasu v súťaži. Do štatistík sa zapísal proti New Yorku Rangers.

Anaheim hral v Madison Square Garden. V šestnástej minúte prehrával už o dva góly, keď prišla jeho prvá gólová akcia.

VIDEO: Prvý bod Regendu v NHL