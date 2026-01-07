VIDEO: Vážne zranenie v NHL. Obrancu Winnipegu museli odniesť na nosidlách

Obranca Winnipegu Haydn Fleury narazil v utorňajšom stretnutí NHL proti hokejistom Vegas po strete s protihráčom tvrdo na mantinel a ľad opustil na nosidlách.
Dvadsaťdeväťročného Kanaďana previezli do nemocnice, kde strávil noc na pozorovaní.
"Narazil si chrbát, krk, hlavu a zlomil si nos. V nemocnici si ho nechajú cez noc. Musí podstúpiť množstvo vyšetrení, "povedal tréner Winnipegu Scott Arniel novinárom po zápase, v ktorom rozhodol gólom v predĺžení o víťazstve Vegas 4: 3 Tomáš Hertl.
Fleuryho v 14. min zrazil útočník Keegan Kolesar a domáci hráč došiel po chrbte až do hradenia. "Úplne stratil rovnováhu a spadol. Toto vidieť nechcete. Hrozné, "uviedol Arniel, ktorého tím utrpel desiatu porážku v rade.
Kolasar nedostal od rozhodcov žiadny trest. Po obnovení hry sa s ním pobil Fleuryho spoluhráč Adam Lowry a obaja dostali päťminútový trest.
VIDEO: Zranenie Haydna Fleuryho
