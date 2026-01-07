VIDEO: Vážne zranenie v NHL. Obrancu Winnipegu museli odniesť na nosidlách

Haydna Fleuryho museli odniesť na nosidlách
Haydna Fleuryho museli odniesť na nosidlách (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
CTK|7. jan 2026 o 12:02
ShareTweet0

Noc strávil v nemocnici.

Obranca Winnipegu Haydn Fleury narazil v utorňajšom stretnutí NHL proti hokejistom Vegas po strete s protihráčom tvrdo na mantinel a ľad opustil na nosidlách.

Dvadsaťdeväťročného Kanaďana previezli do nemocnice, kde strávil noc na pozorovaní.

"Narazil si chrbát, krk, hlavu a zlomil si nos. V nemocnici si ho nechajú cez noc. Musí podstúpiť množstvo vyšetrení, "povedal tréner Winnipegu Scott Arniel novinárom po zápase, v ktorom rozhodol gólom v predĺžení o víťazstve Vegas 4: 3 Tomáš Hertl.

Fleuryho v 14. min zrazil útočník Keegan Kolesar a domáci hráč došiel po chrbte až do hradenia. "Úplne stratil rovnováhu a spadol. Toto vidieť nechcete. Hrozné, "uviedol Arniel, ktorého tím utrpel desiatu porážku v rade.

Kolasar nedostal od rozhodcov žiadny trest. Po obnovení hry sa s ním pobil Fleuryho spoluhráč Adam Lowry a obaja dostali päťminútový trest.

VIDEO: Zranenie Haydna Fleuryho

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Haydna Fleuryho museli odniesť na nosidlách
Haydna Fleuryho museli odniesť na nosidlách
VIDEO: Vážne zranenie v NHL. Obrancu Winnipegu museli odniesť na nosidlách
dnes 12:02
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Vážne zranenie v NHL. Obrancu Winnipegu museli odniesť na nosidlách