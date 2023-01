Mešár odklial smolu a konečne skóroval. Premiérový gól strelil Libor Nemec

NEW YORK. Filip Mešár sa po majstrovstvách sveta do 20 rokov ťažšie presadzuje v zámorskej OHL. O to viac teší jeho gól z posledného zápasu.

Kitchener Rangers hrali v noci z piatka na sobotu proti Barrie Colts. Vyhrali 6:3 a Slovák sa vyznamenal sólom v 32. minúte, keď vsietil víťazný presný zásah.

Išlo o jeho prvý gól v súťaži od deviateho decembra.

VIDEO: Góly Filipa Mešára a Libora Nemca