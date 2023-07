Fanúšikovia Blues, tešte sa! Dvorský dvíhal ľudí zo sedačiek, očaril expertov

Matthew DeFranks, odborník na Blues z webu The St. Louis Post-Dispatch, poukázal okrem iného na jeho komplexnosť.

Ďalší známy novinár zo St. Louis Andy Strickland sa po tom, čo videl, cíti optimisticky: "Dvorský ukázal, čo v ňom je. Nesklamal, je to supertalent. Fanúšikovia Blues majú všetky dôvody na to, aby sa tešili na budúcnosť."

Na akékoľvek hodnotenia je ešte skoro, no odborníci veria, že Slovák ukázal, že bol pre "bluesmanov" správnou voľbou. Z logického hľadiska by to tak malo byť.

Shane Lang z LWO Sports v analýze našiel niekoľko dôvodov, prečo spojenie Dvorský a St. Louis dáva zmysel. Patria k nim jeho ohromná strela, pozícia centra, na ktorej Blues potrebujú vylepšenie, či jeho všestrannosť a zodpovednosť v defenzíve, pre ktorú by mal patriť k cenným two-way hráčom a zapasovať do herného štýlu mužstva.

Okrem neho Blues draftovali aj Juraja Pekarčíka. Sedemnásťročný rodák z Oravy bol celkovou 76. voľbou, zvolili si ho v treťom kole.

VIDEO: Gól Juraja Pekarčíka