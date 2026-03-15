VIDEO: Slovenská spolupráca v zámorí. Chovan skóroval po prihrávke Nemca

Slovenskí hokejisti Jakub Chromiak a Ján Chovan skórovali v nočných zápasoch kanadskej juniorskej ligy OHL. Chromiak strelil jedenásty gól v sezóne a pridal aj dve asistencie.
Obranca tímu Niagara IceDogs prispel k vysokému víťazstvu 7:1 na ľade Erie.
Chovan strelil svoj 26. gól v sezóne, keď sa presadil po prihrávke krajana Adama Nemca. Z víťazstva sa ale netešili, pretože Sudbury Wolves prehralo na ľade Barrie 2:5.
Vo WHL bodoval obranca Matúš Lisý, ktorý si pripísal dve asistencie a dva plusové body. Jeho tím Red Deer Rebels ale prehral s Calgary 5:6 po predĺžení.
V rovnakej súťaži bodoval aj útočník Tobias Tomík, ktorý si pripísal asistenciu pri prehre Vancouveru Giants s Victoriou 2:5.
Slovenským hokejistom sa darilo aj v nočných zápasoch najvyššej americkej juniorskej súťaže USHL. Obranca Adam Beluško dal víťazný gól a z víťazstva sa tešil aj brankár Samuel Hrenák.
Baluško strelil svoj piaty gól v sezóne, keď dostal Chicago do vedenia 3:1 na ľade Muskegonu. Domáci už len znížili na 2:3, Beluškov zásah bol napokon víťazný. Za domácich si asistenciu pripísal Timothy Kazda.
Vydarený duel zaznamenal aj brankár Hrenák, ktorý kryl 16 striel a jeho Fargo zvíťazilo na ľade tímu USA v Plymouth 6:1.
Ďalší slovenský brankár Leo Henriquez zaznamenal 32 úspešných zákrokov, ale jeho Green Bay prehralo s Cedar Rapids 2:4.