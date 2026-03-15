VIDEO: Slovenská spolupráca v zámorí. Chovan skóroval po prihrávke Nemca

Ján Chovan (Autor: Facebook/Sudbury Wolves)
TASR|15. mar 2026 o 08:50
Strelecky sa presadil aj Jakub Chromiak.

Slovenskí hokejisti Jakub Chromiak a Ján Chovan skórovali v nočných zápasoch kanadskej juniorskej ligy OHL. Chromiak strelil jedenásty gól v sezóne a pridal aj dve asistencie.

Obranca tímu Niagara IceDogs prispel k vysokému víťazstvu 7:1 na ľade Erie.

Chovan strelil svoj 26. gól v sezóne, keď sa presadil po prihrávke krajana Adama Nemca. Z víťazstva sa ale netešili, pretože Sudbury Wolves prehralo na ľade Barrie 2:5.

VIDEO: Gól Chovana po prihrávke Nemca

Vo WHL bodoval obranca Matúš Lisý, ktorý si pripísal dve asistencie a dva plusové body. Jeho tím Red Deer Rebels ale prehral s Calgary 5:6 po predĺžení.

V rovnakej súťaži bodoval aj útočník Tobias Tomík, ktorý si pripísal asistenciu pri prehre Vancouveru Giants s Victoriou 2:5.

Slovenským hokejistom sa darilo aj v nočných zápasoch najvyššej americkej juniorskej súťaže USHL. Obranca Adam Beluško dal víťazný gól a z víťazstva sa tešil aj brankár Samuel Hrenák.

Baluško strelil svoj piaty gól v sezóne, keď dostal Chicago do vedenia 3:1 na ľade Muskegonu. Domáci už len znížili na 2:3, Beluškov zásah bol napokon víťazný. Za domácich si asistenciu pripísal Timothy Kazda.

Vydarený duel zaznamenal aj brankár Hrenák, ktorý kryl 16 striel a jeho Fargo zvíťazilo na ľade tímu USA v Plymouth 6:1.

Ďalší slovenský brankár Leo Henriquez zaznamenal 32 úspešných zákrokov, ale jeho Green Bay prehralo s Cedar Rapids 2:4.

