VIDEO: Tragikomický vlastný gól. Brankár Washingtonu si strelil puk rovno do bránky

TAMPA BAY. Spomienka, ktorá sa mu vryje do pamäti, no rád by ju vymazal. S takou bude od stredajšej noci žiť Charlie Lindgren.

Brankár Washingtonu si strelil kuriózny vlastný gól. Čo bolo horšie, urobil to v polovici tretej tretiny za nerozhodného stavu 3:3 na ľade Tampy Bay.

VIDEO: Vlastný gól Charlieho Lindgrena