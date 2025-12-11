Tampe opäť nepomôže švédsky líder obrany. Absentuje aj jeho spoluhráč Černák

Vedenie klubu NHL Tampa Bay Lightning opätovne zaradilo švédskeho hokejistu Victora Hedmana na listinu zranených hráčov. Tridsaťštyriročný obranca tak vynechá minimálne najbližšie tri zápasy.
Kapitán Tampy sa iba minulý týždeň vrátil do zostavy po tom, ako pauzoval takmer mesiac pre nešpecifikované zranenie. V utorok však nedohral duel s Montrealom, keď odstúpil z hry už v prvej tretine.
Tréner „bleskov“ Jon Cooper vyjadril po stretnutí znepokojenie a naznačil, že Hedman si zrejme obnovil predošlé zranenie. „Je ťažké stratiť takého cenného hráča. Je nesmierne dôležitou súčasťou nášho mužstva,“ uviedol Cooper podľa nhl.com.
Hedman tak s určitosťou vynechá najbližšie duely s New Jersey, New Yorkom Islanders a dvojnásobným obhajcom titulu a veľkým rivalom Floridou.
Na listine zranených doplní ďalšie tri opory tímu - brankára Andreja Vasilevského, Slováka Erika Černáka a ďalšieho obrancu Ryana McDonagha. Klub povolal na jeho miesto z farmy Declana Carlilea.
Hedman je dlhoročný pilier defenzívy Tampy. V tomto ročníku stihol odohrať 18 stretnutí so ziskom 12 asistencií, pričom v priemere odohral 21:05 minút na zápas.
S Lightning sa dvakrát tešil zo zisku Stanleyho pohára, v roku 2020 dostal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off.
