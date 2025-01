V NHL vedie Černákov tím. Na turnaji štyroch krajín bude kapitánom Švédska

Hedman je kapitán aj v Tampe Bay, kde 34-ročný obranca nahradil vo funkcii Stevena Stamkosa, ten pred touto sezónou odišiel do Nashvillu.

"Viem, ako veľmi hrdá je moja rodina na národný tím. To isté platí o mojich priateľoch. Je vždy zábavné, keď môžem reprezentovať moju krajinu, o to viac to platí s céčkom na drese," uviedol 34-ročný obranca pre oficiálny web NHL.