Veľká strata pre Černákov tím. Dlhšie mu bude chýbať kapitán Hedman

Victor Hedman. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. mar 2026 o 21:46
Švédsky hokejista Victor Hedman bude chýbať tímu zámorskej NHL Tampa Bay Lightning bližšie nešpecifikovaný čas z osobných dôvodov.

Klub to oznámil v stredu, ďalšie detaily nezverejnil. Tretie mužstvo tabuľky Východnej konferencie žiada o rešpektovanie Hedmanovho súkromia.

Tridsaťpäťročný obranca, spoluhráč slovenského zadáka Erika Černáka, už chýbal víťazom Stanley Cupu z rokov 2020 a 2021 od novembra do januára pre zranenie lakťa, ktoré si vyžiadalo operáciu.

Vrátil sa začiatkom februára pred ZOH, kde v drese švédskeho národného tímu strelil jeden gól a pridal aj asistenciu.

Za „bleskov“ má v tejto sezóne na konte jeden gól a 16 asistencií v 33 zápasoch. Hedman je víťazom Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off z majstrovskej sezóny 2019/2020, pripomenula agentúra AP.

