Utah chce s Kelemenom ukončiť zmluvu. Vedenie urobilo očakávaný krok

SALT LAKE CITY. Vedenie klubu NHL Utah HC umiestnilo Miloša Kelemena na nepodmienečnú waiver listinu s cieľom ukončiť s ním zmluvu.

Podľa zámorských médií je to očakávaný krok, slovenský hokejista už v závere novembra odišiel do Pardubíc, keď ho tím zo Salt Lake City pustil do Česka na hosťovanie.

O zaradení Kelemena na waiver ako prvý informoval Elliotte Friedman zo Sportsnetu. Ak si 25-ročného útočníka z listiny nikto nestiahne, Utah po dohode s hráčom rozviaže kontrakt.