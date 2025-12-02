Jágrovi by mohol byť otcom. Dôchodca z Minnesoty hráva hokej aj v 85 rokoch

Clayton Mannausau
Clayton Mannausau (Autor: X/Da Beauty League)
SITA|2. dec 2025 o 16:50
ShareTweet0

Clayton Mannausau pravidelne súťaží s národným výberom veteránov USA.

Čecha Jaromíra Jágra mnohí označujú za „hokejového matuzalema“, ale čoskoro 54-ročný rodák z Kladna sa ani zďaleka nechytá na Američana Claytona Mannausaua.

Tento 85-ročný dôchodca z Minnesoty je živým dôkazom toho, že vek je len číslo.

Napriek svojmu pokročilému veku je veľmi aktívny. Niekoľkokrát týždenne hrá hokej, trénuje v domácej posilňovni päť dní v týždni a venuje sa aj golfu.

Mannausau pravidelne súťaží s národným výberom veteránov USA na medzinárodných turnajoch, kde drží krok s oveľa mladšími hráčmi.

Clayton vyrastal v meste Indus v Minnesote, kde sa hokej stal jeho celoživotnou vášňou. Aj dnes, keď väčšina jeho rovesníkov odpočíva, on si obúva korčule a s nadšením sa púšťa do hry.

Dokáže bez problémov preskočiť mantinel a drží tempo s hráčmi, ktorí by mohli byť jeho vnukmi.

„Myslím, že mám šťastie. Pravdepodobne mám dobré gény,“ priznáva Clayton v rozhovore pre stanicu WFMZ, z ktorého pasáže publikoval web CNN Prima News.

Jeho aktívny životný štýl a pravidelný tréning mu pomáhajú udržiavať vitalitu a radosť zo športu aj v pokročilom veku.

Príbeh tohto seniora inšpiruje mnohých, že s odhodlaním a láskou k pohybu je možné zostať aktívny a plný energie aj v neskorších rokoch života.

Ďalšie súťaže

Clayton Mannausau
Clayton Mannausau
Jágrovi by mohol byť otcom. Dôchodca z Minnesoty hráva hokej aj v 85 rokoch
dnes 16:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Jágrovi by mohol byť otcom. Dôchodca z Minnesoty hráva hokej aj v 85 rokoch