Vegas je krok od postupu ďalej, Draisaitl odišiel s bodmi naprázdno

Už o 50 sekúnd vyrovnal jeho hlavný protivník z NHL draftu v roku 2015 Američan Jack Eichel, no hostia využili aj druhú presilovú hru, keď sa puk so šťastím odrazil za chrbát brankára Adina Hilla od rukavice Zacha Hymana.

NEW YORK. Vegas si poradil na domácom ľade s Edmontonom 4:3 a už len jeden triumf ho delí od postupu do finále Západnej konferencie.

V závere druhého dejstva inkasoval trest do konca duelu domáci Keegan Kolesar, ktorý nebezpečne atakoval v blízkosti mantinelu švédskeho obrancu Mattiasa Ekholma.

O minútu neskôr sa prvýkrát strelecky presadil v play-off aj obranca Nicolas Hague, ktorý sa pri neúčasti suspendovaného Alexa Pietrangela posunul do druhého obranného páru.

Presilovku o dvoch hráčov najskôr využil Mark Stone a v pokračujúcej početnej výhode poslal Golden Knights do vedenia už po 29 sekundách Reilly Smith, pre ktorého to bol prvý gól v tohtoročnej vyraďovacej fáze.





Päťminútovú presilovú hru však Edmonton pretavil iba na jeden gól, keď sa v 43. minúte blysol druhým presným zásahom v stretnutí McDavid, ktorý prebral puk v strednom pásme a z obrancu Braydena McNabba urobil iba štatistu - 4:3.

"Mohol to byť veľký zlom v zápase, ale my sme to zvládli," povedal o päťminútovom oslabení tréner Vegas Bruce Cassidy.