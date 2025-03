Stamkos dosiahol métu 600 asistencií, Werenski vyrovnal vlastný klubový rekord

NEW YORK. Kanadský hokejový útočník Steven Stamkos z tímu Nashville Predators dosiahol v nočnom zápase NHL na métu 600 asistencií v základnej časti.

Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára si v NHL vybudoval povesť strelca a dvakrát získal trofej Mauricea Richarda za najviac gólov v základnej časti, no v nedávnych sezónach prevládajú v jeho štatistikách asistencie.

Do NHL naskočil v roku 2008 a až do leta 2024 pôsobil v Tampe Bay. Pred svojou 17. sezónou v profilige zamieril do Nashvillu.

Doteraz odohral v základnej časti NHL 1143 zápasov, v ktorých nazbieral 1173 bodov (573+600).

"Je to niečo špeciálne. Vždy, keď sa v NHL dostanete na jubilejné číslo, je to príjemné. Počas kariéry som mal požehnanie hrať so skvelými hráčmi a toto je dôkaz.

Keď získavate asistencie, tak to znamená, že máte okolo seba hráčov schopných skórovať. Dnešný zápas bol skvelý a vždy sa cítite lepšie, keď míľnik dosiahnete vo víťaznom zápase," konštatoval Stamkos podľa nhl.com.