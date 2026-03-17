V prípade účasti Ruska by mohli krajiny bojkotovať Svetový pohár. Spomína sa trojica

Len deň po oznámení, že v roku 2028 sa bude konať štvrtý ročník Svetového pohára v hokeji, sa začínajú vyskytovať obavy o možnom bojkote zo strany niektorých krajín. Takýto scenár by mohol nastať za účasti Ruska.
Zámorská NHL i portál hokej.cz v pondelok informovali, že Svetový pohár sa po dvanástich rokoch vráti do hokejového kalendára.
Vo februári 2028 ho bude hostiť trojica miest Calgary, Edmonton a Praha. Práve v hlavnom meste Česka sa má odohrať európska časť, ale hladký priebeh by mohol podľa novinára Andyho Stricklanda narušiť prípadný štart Ruska.
„Nikdy som nemal dojem, že NHL nechce, aby sa Rusko zúčastnilo na Turnaji štyroch národov alebo olympijských hrách. Dostalo sa mi, že niektoré krajiny povedali NHL, že za prítomnosti Ruska by sa nezúčastnili,“ napísal na sociálnej sieti X.
Rusko a Bielorusko neštartujú na medzinárodných podujatiach od februára 2022, keď začali vojnu na Ukrajine.
Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif však počas nedávneho olympijského turnaja v Miláne avizoval, že chce čo najskorší návrat ruských a bieloruských tímov do súťažného diania.
Podľa českej Novy by mohli Svetový pohár za účasti Rusov bojkotovať hostiteľské Česko, Fínsko a Švédsko.