Kanadský majster sveta posilní tím Popradu, zmluvu podpísal do konca sezóny

V tom isto ročníku reprezentoval Kanadu na MS do 20 rokov, kde sa tešil zo zisku zlatej medaily, ku ktorej dopomohol víťazným gólom.

Nasledujúce tri ročníky hral na jej farme v AHL v kádri Tucsonu, no v NHL nenastúpil. Odtiaľ smeroval do fínskej najvyššej súťaže do TPS Turku.

"Po centrovi som sa obzeral dlhšie, ale keďže Samo Mlynarovič aj Jakub Urbánek hrali na tejto pozícii výborne, tak sme do toho nechceli nasilu zasahovať.

Situácia sa ale zmenila, Samo je dlhodobo mimo a Jakub v sezóne dohral, tak som musel adekvátne reagovať. S Tylerom sme sa dohodli na zmluve do konca sezóny," uviedol športový riaditeľ klubu Július Koval.

Mlynarovič pauzuje pre zranenie dolnej časti tela, ktoré je dlhodobého charakteru. Urbánka čaká operácia zraneného ramena, ktorá znamená predčasný koniec jeho sezóny.