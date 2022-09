Ottawa znovu posilňuje. Zlanárila miláčika fanúšikov

Sens si vyhliadli hráča, ktorý v minulej sezóne nastupoval za Vancouver a New York Rangers. V 58 stretnutiach základnej časti zaznamenal 15 (7+8) bodov, v play off odohral 15 duelov a strelil dva góly.

Dvadsaťsedemročný útočník je v lige od roku 2016. Najprv hral za Chicago, potom prestúpil do Columbusu, Vancouveru a neskôr do New Yorku Rangers. V 269 zápasoch si pripísal 62 (35+27) bodov.