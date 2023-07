Toronto získalo veľkú posilu, najproduktívnejšieho hráča Bostonu v play-off

Podľa zámorských odborníkov patril Bertuzzi k najžiadanejším menám na trhu s voľnými hráčmi. Po sezóne 2022/23 mu vypršal dvojročný kontrakt s priemerným platom 4,750 milióna dolárov na sezónu, ktorý podpísal ešte ako hráč Detroitu. Vedenie Red Wings ho v závere prestupového obdobia v uplynulej sezóne vymenilo do Bostonu za dve voľby v drafte.

Bertuzzi, ktorý patril do organizácie Detroitu od draftu 2013, sa v novom prostredí okamžite uchytil a v 21 zápasoch základnej časti v drese Bruins nazbieral 16 kanadských bodov (4+ 12). Útočník nimi pomohol tímu k suverénnemu triumfu v základnej časti, no Boston následne v prvom kole play off nestačil na Floridu, ktorej podľahol 3:4 na zápasy.