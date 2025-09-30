Trápenie Trnavy neutícha. S nováčikom držala krok len dve tretiny

Tipos SHL - 6. kolo
HK Gladiators Trnava - MHA Martin 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)
Góly: 13. Haborák (Jobek, Hanula), 22. Múčka (Kremnický, Holovič) – 13. Markovič (Fafrák, Babka), 25. Markovič (Fafrák, Burzík), 32. Markovič (Fafrák, Pacalaj), 46. Paulíny (Burzík), 48. Vybiral (Melcher), 58. Uram (Melcher, Vybiral)
Rozhodovali: Moller, Synek – Lepieš, Ševčík, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 230 divákov
Trnava: Hollý – Jerofejevs, Bottán, Kadyrov, Haborák, Kremnický, Filanovsky, Fajnor – Múčka, Holovič, Svitek – Klapica, Jobek, Hanula – Michajlov, Bořuta, Achberger – Béreš, Staňo
Martin: Bernát – Burzík, Pacalaj, Jakubík, Gracák, Lavička, Nátny, Bakala – Barto, Fujerík, Paulíny – Melcher, Uram, Vybiral – Fafrák, Babka, Markovič – Siakeľ, Thomka, Stročka – Rešetár
TRNAVA. Hokejisti MHA Martin zvíťazili v utorkovom stretnutí 6. kola TIPOS SHL na ľade HK Gladiators Trnava 6:2. Hetrikom sa v drese hostí blysol Jaroslav Markovič.